Phil Collins : Le nouvel époux de son ex surpris torse nu dans la maison du chanteur

On dit que l'amour rend aveugle. Dans le cas d'Orianne Cevey, mieux vaut garder les yeux grands ouverts ! Comme vous le savez, son histoire avec Phil Collins est terminée et elle a vite tourné la page. Le 2 août dernier, elle a épousé un certain Thomas Bates 31 ans, à Las Vegas. Et en guise de lune de miel, elle a forcé les serrures d'une propriété de son ex située à Miami pour s'installer en ménage. On comprend que Madame ait craqué pour les beaux yeux du jeune homme de 31 ans... Le 14 novembre 2020, il a été surpris torse nu, dans cette demeure subtilisée au bord de l'eau, en train de profiter du soleil. Ha, les paysages luxuriants de la Floride...

Il faudra bien faire ses valises tôt ou tard. Orianne Cevey et Thomas Bates occupent les lieux de manière parfaitement illégale et Phil Collins ne compte pas en rester là. La justice a donné raison au chanteur et demandé au couple de partir avant le mois de janvier. Mais les amoureux ne comptent pas obéir sans se fendre d'une ou deux petites provocations. Parmi les photos qu'ils prennent eux-mêmes pour les diffuser sur les réseaux sociaux, certaines se situent dans la maison du chanteur. On constate, par exemple, l'achat récent d'une luxueuse Bentley à 250 000 dollars. Sur une autre image, le jeune époux prend la pose avec un enfant sur les genoux. "Nous sommes tellement heureux ensemble, écrit sa partenaire de crime. Et Choupy adore Tom !"