Philippe Corbé agressé avec son mari, Fogiel et Beaugrand sous le choc

Après avoir découvert sa terrible histoire, nombreux sont les internautes à lui avoir apporté leur soutien, parmi lesquelles des personnalités. "Toute mon amitié Philippe ! À toi et à ton mari ! C'est insupportable !", a ainsi écrit Marc-Olivier Fogiel (qui a collaboré avec Philippe Corbé sur RTL et qui est le chef politique de BFMTV, chaîne qu'il dirige). Christophe Beaugrand lui a envoyé de la force et a confié être "hyper choqué". Hugo Clément n'a pas non plus manqué de réagir : "Soutien à toi et à ton mari Philippe. C'est insupportable." Ou encore Jean-Baptiste Marteau a posté : "La barbarie en 2020, à Paris hier comme à NYC aujourd'hui... Tout mon soutien, cher Philippe, ainsi qu'à ton mari."

De son côté, le groupe M6, qui détient RTL, a souhaité soutenir Philippe Corbé : "Tout le soutien de la rédaction de M6 et M6 Info à toi, Philippe, notre confrère et ami, ainsi qu'à ton conjoint pour cette agression effroyable." Touché par tout le soutien qu'il a reçu, Philippe Corbé a donné de ses nouvelles ce mercredi 29 juillet : "J'ai reçu beaucoup de messages ces dernières heures. Nous allons bien. Scanner rassurant. Mes blessures sont superficielles. Un peu de sang, un oeil au beurre noir, une grosse bosse ne vont pas me faire changer d'avis : New York reste la meilleure ville du monde. Merci à tous."

Espérons pour Philippe Corbé et son mari que l'agresseur sera retrouvé et puni par la loi.