Philippe Etchebest perd dans un conflit de voisinage et doit payer

Dans Top Chef, Philippe Etchebest mène la vie dure aux candidats. Il essuie lui aussi des revers, comme devant la justice. Le restaurateur et présentateur télé vient d'être condamné à verser une lourde amende pour préjudice moral, dans un conflit de voisinage...

L'info est signée 20 Minutes ! Le site révèle que Philippe Etchebest, via sa société SCI Chartrons, a été reconnu coupable de préjudice moral et condamné à verser 25 000 euros (20 000 de dommages et intérêts et 5000 de frais de procédure) à Christophe Chaillet, voisin de sa future épicerie située rue Rode, dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux. Le chef de 54 ans lui réclamait pourtant près de 2,2 millions d'euros après que le voisin a tenté de faire annuler le permis de construire de son nouvel établissement ; 369 000 euros pour recours abusif, 80 000 euros pour atteinte à l'image, et près d'1,8 million d'euros "s'il persistait à faire obstacle à [s]on programme immobilier".

Le jugement a été rendu mardi 13 avril 2021 à la septième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux. Philippe Etchebest, propriétaire du restaurant Le 4e Mur également à Bordeaux, pourrait faire appel de cette décision.