Philippe Etchebest : tendre déclaration à sa femme Dominique, "On ne fait qu'un"

Des fourneaux aux champs de bataille, il n'y a qu'un pas. Effrayé par la situation actuelle, évoquant avec crainte le nombre de restaurants qui vont faire faillite après la crise du Covid-19, le suicide de certains de ses collègues, Philippe Etchebest n'hésite pas à exprimer sa rage. Le 11 mai 2020, il a d'ailleurs rencontré Emmanuel Macron avec, en main, un plan d'attaque. "J'ai toujours ces objectifs : me faire entendre et que ce soit efficace, explique-t-il au journal Le Parisien.. J'ai parlé quatre minutes à Macron. Il m'a répondu : Au moins c'est clair." On le connait chef cuisinier, on tremble surtout face à cette gouaille terrible, celle qui a fait de lui une star de la télévision. "Ma femme me modère" reconnait-il toutefois.

Celle que l'on doit remercier, c'est Dominique, fille de charcutier de la ville de Toulouse. Pour la séduire, Philippe Etchebest a dévoilé une facette qu'on lui connait peu, lui apportant des roses en chocolat de sa propre confection et lui donnant rendez-vous... au McDonald's du coin. "On ne fait qu'un et ça fait 25 ans que ça dure" précise-t-il avec pudeur. Loin des feux et des poêles qui crépitent, elle veille. Dominique est son pilier, son bras droit. Elle se "charge de sa communication". Le travail du chef, même ses loisirs, tout passe par sa validation. Elle l'a même poussé, encouragé à se lancer dans la musique avec son groupe Chef & the Gang. "Elle s'occupe du travail obscur, est impliquée dans tous mes projets. Si j'en suis-là, c'est aussi grâce à elle" conclut-il.