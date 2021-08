Philippe (L'amour est dans le pré) en couple avec Evelyne : sa compagne rêve de l'épouser

Philippe avait beaucoup ému les téléspectateurs de L'amour est dans le pré 2020. L'éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes qui avait 54 ans au moment du tournage avait fait venir Florence (58 ans) chez lui, la seule femme qui lui a écrit ! Il fondait donc beaucoup d'espoir en elle. Mais sa prétendante a eu bien du mal à s'ouvrir à lui, ils ont donc fini l'aventure séparément. Mais que s'est-il passé dans sa vie depuis un an ?

Philippe a participé au tournage de L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ? qui a été diffusée le lundi 23 août 2021 sur M6. L'occasion pour l'agriculteur de présenter sa compagne. Il est en effet en couple aujourd'hui et c'est au bras d'Evelyne qu'il s'est rendu au mariage de Mathieu et Alexandre. Les caméras de M6 ont ainsi filmé les tourtereaux en pleine préparation. Le public a donc pu découvrir le visage de la femme qui fait battre le coeur de l'agriculteur.

Evelyne, une Suissesse de 49 ans, lui a écrit après avoir découvert sa désillusion amoureuse à la télévision. Et son courrier a touché Philippe en plein coeur. "La lettre était complètement différente. On sentait que c'était sincère. Donc j'ai sauté sur mon téléphone et j'ai appelé cette personne. On a parlé environ trois quarts d'heure la première fois. Et de fil en aiguille, on a communiqué pratiquement tous les jours. (...) On a passé les fêtes de fin d'année ensemble. (...) On est ensemble depuis le 18 décembre", a confié Philippe qui nage dans le bonheur.

Evelyne a précisé que dès leur première rencontre, elle s'est sentie à l'aise avec son cher et tendre. "A nos âges, ce n'est pas si facile que ça de se mettre en couple. Mais avec Philippe, ça passe crème comme on dit. Ca s'est fait tout seul et ça a été une évidence. On ne s'est plus quittés. Il n'y a jamais rien qui est venu nous stopper dans notre élan", a-t-elle confié. Un amour qui durera toujours, c'est ce qu'ils espèrent en tout cas.

C'est bien parti pour puisqu'Evelyne s'est "installée petit à petit" et a "mis sa touche personnelle" dans la maison de Philippe. Même leurs chiens Polka et Yuki s'entendent à merveille... un peu trop parfois même. "Dans dix ans, je me verrais bien avec une bague au doigt. Je n'ai jamais été mariée. Je me vois avec lui, je l'espère de tout mon coeur", a confié celle qui a retrouvé le bonheur grâce à l'agriculteur, après vingt-et-un an de célibat.