Philippine Leroy-Beaulieu en robe transparente : la star d'Emily in Paris dévoile sa poitrine au défilé AMI

C'est en 1985 que Philippine Leroy-Beaulieu a été révélée au grand public. Dans Trois hommes et un couffin, l'actrice de 58 ans a interprété le rôle de Sylvia et ainsi donné la réplique à Michel Boujenah, André Dussollier et Roland Giraud. Un film signé Coline Serreau et qui a enregistré pas moins de 10 millions d'entrées à sa sortie. Depuis, Philippine Leroy-Beaulieu cartonne sur petit écran, notamment dans Emily in Paris, série Netflix où elle campe Sylvie Grateau, la directrice d'une agence de communication. Dans le feuilleton, elle est invitée aux plus grands défilés de mode, et c'est le cas au quotidien également.

Mercredi 19 janvier 2022, Philippine Leroy-Beaulieu était invitée au défilé automne-hiver 2022/2023 de la marque Ami, dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Pour l'occasion, la comédienne a sorti le grand jeu. Sous son grand manteau noir oversize, elle porte une robe longue et verte entièrement transparente. Sa silhouette de rêve est ainsi moulée, sa poitrine est affichée et son intimité est à peine cachée. Une tenue plus sensuelle que jamais pour la belle actrice, perchée sur une paire de sandales.

Tant dans Dix pour cent – où elle incarne Catherine Barneville, l'épouse de l'agent artistique Mathias Barneville – que dans Emily in Paris, Philippine Leroy-Beaulieu a habité les téléspectateurs à des looks toujours plus travaillés. Valentino, Alexandre Vauthier, Dior, Rick Owens, Weinsanto... Le personnage de Sylvie Grateau opte pour des robes, jupes, chemises ou encore veste des maisons de couture, marques les plus prestigieuses et en vogue du moment.

Lors du défilé Ami, Philippine Leroy-Beaulieu n'était pas la seule personnalité à faire sensation. La star de la chanson et ancien mannequin Carla Bruni, l'actrice Isabelle Huppert, la chanteuse Louane Emera, l'icône mode Caroline de Maigret, la youtubeuse Léna Mahfouf connue sous le nom de Léna Situations ou encore le comédien Pierre Niney venu au bras de sa compagne Natasha Andrew ont tous fait crépiter les flashs des photographes en looks plus stylés les uns que les autres.