Pierre Aidenbaum : L'ex-adjoint d'Anne Hidalgo mis en examen pour "viol" et "agressions sexuelles"

La justice est sur le point de trancher. Pierre Aidenbaum, ex-adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, a été mis en examen à l'issue d'une garde à vue le vendredi 9 octobre 2020 pour "viol" et "agressions sexuelles" par personne ayant autorité, selon les informations de l'AFP. Un contrôle judiciaire lui interdit désormais "le contact avec la ou les victimes et les témoins". L'homme politique de 78 ans a également interdiction de paraître "à l'Hôtel de ville et à la mairie d'arrondissement de Paris Centre".

Il est très éprouvé par les faits qui lui sont reprochés

Pierre Aidenbaum est accusé de "viol" et "d'agressions sexuelles" par une collaboratrice de la mairie de Paris. Le 14 septembre 2020, après que ses déboires aient été révélés au grand jour, il avait pris la décision de démissionner de ses fonctions d'adjoint à la Seine. Il avait expliqué être abasourdi et effondré par cette situation. "Il a pris acte de sa mise en examen. Il est très éprouvé par les faits qui lui sont reprochés et la souffrance exprimée, explique aujourd'hui son avocate, Me Maud Touitou, dans un communiqué transmis à l'AFP. Par respect pour les personnes en cause et l'institution judiciaire, il ne fera aucun commentaire et réserve l'entièreté de ses déclarations au magistrat instructeur."

La municipalité demeurera intraitable

"La municipalité demeurera intraitable avec tous types de faits de harcèlement moral ou sexuel, quelle que soit la qualité de leur auteur", précise Anne Hidalgo, malgré le cas de conscience que lui pose l'affaire Aidenbaum. Maire PS du 3e arrondissement de Paris pendant vingt-cinq ans et vingt-trois jours, il avait accédé au poste de nouvel adjoint à la mairie de notre capitale au mois de juillet. C'est la deuxième démission provoquée par un scandale sexuel depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Le 23 juillet 2020, c'est Christophe Girard, adjoint à la culture d'Anne Hidalgo, qui avait quitté ses fonctions à cause de ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, auteur dont les écrits ont été accusé de pédophilie... en même temps que leur auteur.

Pierre Aidenbaum reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.