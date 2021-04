Pierre-Antoine Capton à la tête d'un groupe qui pèse 1 milliard d'euros : sa folle success story

Il a changé la vie d'Alessandra Sublet, Anne-Elisabeth Lemoine et même... du club de football de Caen ! Pierre-Antoine Capton est un véritable touche-à-tout. Il s'est particulièrement illustré, dans l'ombre, dans le milieu audiovisuel et dans l'entreprenariat. Et à 45 ans, il a aujourd'hui 700 collaborateurs et une cinquantaine de labels de production dans le monde entier. Depuis 2020, il est président du conseil de surveillance du Stade Malherbe Caen, un club de football racheté avec un fond américain.

Au commencement de cette carrière à succès, Pierre-Antoine Capton n'est qu'un simple petit garçon passionné de télé. "J'ai découvert le monde depuis Trouville-sur-Mer grâce au poste de télévision de ma grand-mère. J'avais un rapport à l'audiovisuel si fort que je savais que, d'une façon ou d'une autre, j'y travaillerais", a-t-il confié dans les pages de Paris Match.

Son rêve, Pierre-Antoine Capton en a fait une réalité en créant sa propre entreprise à l'âge de 26 ans, dans un parking de Boulogne-Billancourt. Cette entreprise, c'est 3e Œil Productions, à qui l'on doit notamment les émissions Les Carnets de Julie, Zemmour et Naulleau, Le Grand Echiquier sans oublier, C à vous. C'est d'ailleurs avec ce dernier programme, que le producteur et chef d'entreprise s'est fait un nom, grâce aux risques qu'il a pris, comme le recrutement d'Alessandra Sublet par exemple en 2009. "Quand on lance C à vous, Alessandra présente L'amour est dans le pré. À France Télévisions, ils me disent que je suis fou de lui confier une émission sur France 5. Mais j'étais certain qu'elle était faite pour ça. Et Anne-Elisabeth Lemoine, quand on va la chercher sur Canal+, personne ne lui a jamais confié sa propre émission de télévision. (...) Elle a été l'éternelle chroniqueuse, la bonne copine. Mais je savais que, quand Anne-Sophie Lapix partirait, elle la remplacerait. Aujourd'hui, elle a la place qu'elle mérite", se réjouit-il.

J'ai une chance immense de vivre tout ça

En 2015, Pierre-Antoine Capton ajoute une corde à son arc en cofondant Mediawan, un groupe audiovisuel, avec Matthieu Pigasse et Xavier Niel. Il est également à l'origine d'Explore, une plateforme de documentaires avec Apple. Leurs documentaires ont notamment tapé dans l'oeil de Netflix, qui a par exemple diffusé L'affaire du petit Gregory. "Un succès mondial", se félicite le producteur. Pierre-Antoine Capton mesure aujourd'hui son accomplissement et a encore d'autres ambitions : "Tous les soirs je me dis que j'ai une chance immense de vivre tout ça. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, je suis au milieu de tous les univers - sportif, artistique, économique, politique...(...) Quand je vois le chemin parcouru entre le lancement de 3e Oeil dans un parking et ce groupe qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, je me dis que c'est cool mais qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'encore plus grand."



Et si "le plus dur c'est de trouver le temps de tout bien gérer", Pierre-Antoine Capton a toujours une priorité, sa famille : "Je coupe au maximum pour passer du temps avec ma femme et mes enfants".