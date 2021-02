Alessandra Sublet gaffeuse : son très grand moment de solitude face à François Hollande

Avant de passer sur TF1 pour présenter des programmes tels que C'est Canteloup ou encore Stars à nu, Alessandra Sublet a fait les beaux jours de France 5. Pendant cinq ans, elle a animé l'émission C à vous, dont les commandes appartiennent aujourd'hui à Anne-Elisabeth Lemoine. Parmi les très nombreuses personnalités qu'elle a reçu sur son plateau figure François Hollande. La chérie de Jordan Deguen n'est d'ailleurs sans doute pas près d'oublier sa visite en 2009.

Celui qui allait être élu président de la République quatre ans plus tard a eu le droit à un grand moment de gêne, la faute à une bourde d'Alessandra Sublet. L'animatrice, pensant bien faire et soutirer quelques confidences intimes à son invité, a évoqué sa mère Nicole, laquelle venait tout juste de mourir. "Votre maman, qui elle était assistante sociale, c'était vraiment votre confidente et ça l'est encore aujourd'hui. Vous vous appelez une fois par semaine paraît-il", avait-elle lancé. François Hollande avait alors été forcé de la contredire : "Non, hélas ma mère est décédée récemment donc..." Alessandra Sublet s'était ensuite confondue en excuses, visiblement très mal à l'aise. "Mais c'est vrai que c'était ma plus fidèle militante qui là m'a lâché...", a ensuite ajouté le compagnon de Julie Gayet. Ne restait plus qu'à la jolie brune d'enchaîner sans transition. "On va continuer le dîner, je vais essayer de prendre mes deux rames et d'y aller", a-t-elle tenté d'ironiser.

François Hollande très ému pour évoquer le décès de sa mère

Des années plus tard, Alessandra Sublet s'est remémorée cet épisode pour 50'Inside (TF1), en 2016, assurant que cela avait finalement plutôt tourné à son avantage. "Ça a créé un lien entre nous. Et la vraie fierté, c'est que juste avant l'entre-deux-tours, je l'appelle et je lui dis 'François Hollande, vous allez peut-être être élu président de la République, venez me voir à C à Vous'. Et il est venu", avait-elle confié. Par ailleurs, comme nous l'apprend Public dans son dernier numéro paru vendredi 12 février 2021, "cet instant gênant mais cocasse boostera la notoriété de l'émission et celle de son animatrice."

De son côté, François Hollande a évoqué une nouvelle fois la mort de sa mère à l'âge de 82 ans en 2014 dans l'émission En direct avec les Français. "J'ai connu une situation très douloureuse : ma mère a été dans une situation très pénible pour elle, pour son entourage, une fin de vie qui a été extrêmement rude. Elle a eu le bénéfice des soins palliatifs, je veux saluer tous ceux qui se dévouent pour les soins palliatifs, pour permettre la fin de vie sans la douleur. On doit l'améliorer : permettre que la fin de vie se fasse sans la douleur et dans la dignité des personnes", souhaitait-il avec émotion.