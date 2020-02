Pierre-Jean Chalençon déchaîné pour découvrir les courses hippiques

Samedi 22 février 2020 avait lieu la journée caritative au profit de la Fondation Claude Pompidou à l'Hippodrome de Cagnes-sur-Mer, au cours de laquelle plusieurs courses hippiques se sont déroulées. L'organisation qui oeuvre pour les personnes âgées, handicapées et le développement de l'aide volontaire y célébrait ses 50 ans de travail et, à cette occasion, s'associait au Défi du Galop 2020. Ensemble, ils ont eu pour objectif de récolter 40 000 euros afin de financer l'achat de mini bus équipés.

Un panel de personnalités publiques étaient donc invité à mettre en lumière cette journée et parmi elles, Pierre-Jean Chalençon. L'acheteur loufoque d'Affaire conclue (France 2) était visiblement heureux de participer à l'événement et a volontiers fait le show devant les photographes, multipliant les poses. Sur place, il a également retrouvé ses amis, dont le boxeur Brahim Asloum, lequel était désigné ambassadeur et a remis la coupe au grand vainqueur. Sur Instagram, Pierre-Jean Chalençon a publié un selfie de leur duo tout sourire. "Avec mon ami Brahim Asloum... Champion du monde !!!! A l'hippodrome de Nice ... Vive le cheval !!!... Pour la Fondation Claude Pompidou... Vive la France...", a-t-il précisé en légende.

Si la bonne humeur du féru de Napoléon s'est rapidement répandue dans son fil de commentaires, certains internautes ont tout de même repéré une erreur de sa part dans sa légende. En effet, Pierre-Jean Chalençon évoque l'hippodrome de Nice alors qu'il s'agit de celui de Cagnes-sur-Mer. "A l'hippodrome de Nice ? Impossible il n'y en a pas. Vous êtes à Cagnes sur mer", lui a souligné un abonné pointilleux. Qu'à cela ne tienne, le complice de Sophie Davant s'est clairement régalé sous le soleil de la Côte d'Azur tout en soutenant une cause noble.