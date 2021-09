Pierre Ménès accusé de harcèlement : les conclusions de l'enquête contredisent ses paroles

C'est une affaire qui a fait grand bruit dans le petit milieu du journalisme sportif. En mars dernier, au travers du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, réalisé par Marie Portolano et qui traite de la place des femmes dans cette profession, on apprenait le comportement très déplacé du journaliste star de Canal+, Pierre Ménès. Une révélation qui a fait beaucoup de mal au journaliste de 58 ans, évincé par la chaîne cryptée avec une belle compensation financière. Si on pensait que l'affaire était close, Les Jours viennent de faire quelques révélations qui devraient faire parler.

Alors que Pierre Ménès assurait de son côté que l'enquête interne diligentée par Canal+ à son encontre n'avait rien donné, le média d'information en ligne indique clairement le contraire. Selon leurs informations 30 salariés de l'entreprise auraient été auditionnés par la direction. Parmi eux, 12 personnes auraient été témoins de faits de harcèlement de la part de l'ancien acolyte d'Hervé Mathoux, qui aurait ciblé sept personnes, dont cinq femmes.

Le procureur de la République bientôt saisi

Des accusations très sérieuses qui indiquent que l'affaire ne devrait pas en rester là puisque l'inspection du travail a informé sa hiérarchie de ces résultats et le procureur de la République devrait bientôt être saisi. Si ces informations sont véridiques, cela signifierait que Pierre Ménès n'a pas dit la vérité lors d'une récente interview accordée à nos confrères de PureMédias. "Cette enquête n'a rien donné", assurait-il à l'époque.

Pour le moment, Pierre Ménès n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire, alors qu'il a indiqué il y a quelques jours qu'il lançait sa propre plateforme numérique consacrée au football, Pierrot Football Club.