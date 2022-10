Pierre Ménès au plus mal : le journaliste sportif ne peut plus sortir de chez lui

Heureusement, le journaliste sportif donne des nouvelles plus rassurantes à ses fans : "Aujourd'hui, il y a un vrai progrès parce que ça faisait une semaine que j'étais alité, j'ai pu me lever. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon salon. Évidemment, je n'ai pas pu commenter les derniers matchs de Coupe d'Europe, de Paris, de l'OM et pourtant il y avait beaucoup à en dire et encore plus à en dire sur les extravagances hallucinantes du PSG en ce moment." Pierre Ménès en profite également pour saluer la fidélité de ses fans : "Je sais qu'il y a encore des gens qui m'aiment beaucoup et c'est pour eux, ce n'est pas pour ceux qui ne m'aiment pas et s'en foutent complètement, ce que je peux comprendre. Je vais essayer de rassembler mes forces et de faire une vidéo après le classico [PSG/OM dimanche 16 octobre] et de reprendre ce que je n'ai malheureusement pas pu faire cette semaine, mes activités avec mes amis." Pierre Ménès espère aussi se faire sa "première prothèse du genou dans trois mois" et ce "dans des conditions psychologiques de meilleures qualités".

Pour rappel, Pierre Ménès avait eu une double greffe du rein et du foie suite à sa maladie du soda il y a six ans. Il a également été touché par la Covid-19 qui lui a fait perdre quinze kilos lors du confinement du printemps 2020.