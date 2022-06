"Il pourrait décéder" : Pierre Ménès accusé d'agressions sexuelles, il s'absente du tribunal pour raison de santé

Pierre Ménès est accusé d'agressions sexuelles présumées à l'encontre d'une hôtesse du Parc des Princes et de deux vendeuses d'une boutique Nike. Pour autant, le consultant sportif ne s'est pas rendu dans la salle d'audience du Tribunal judiciaire de Paris, organisée le mercredi 8 juin 2022. "Il est gravement malade, il ne sera pas présent à l'audience", expliquait donc Me Wasserman, son avocat, en faisant son entrée.

Il y a trois semaines, il était dans le coma

En 2016, Pierre Ménès a reçu un diagnostic terrible : une NASH, c'est à dire une maladie du foie gras non alcoolique. Il avait reçu une greffe du foie et du rein en urgence et avait dû rester 25 jours alité. On ignore si ces faits sont liés à son absence au Tribunal judiciaire de Paris, mais son état de santé ne semble pas s'améliorer. En apprenant que le procès était reporté au 8 mars 2023, à cause d'un audiencement sous-calibré, qui ne laissait qu'une soixantaine de minutes pour l'examen du dossier, l'homme de lois a affirmé - selon L'Equipe - : "Il ne pourra pas aller mieux. Il y a trois semaines, il était dans le coma. Il pourrait même décéder. Ça va aller de mal en pis. Ce report va porter préjudice à sa santé."

Cela fait six mois que je me tais

Mourant ou non, Pierre Ménès a apporté son témoignage au journal Le Parisien, au lendemain de ce verdict indiquant un report d'audience. Comme depuis le début de l'affaire, le journaliste nie en bloc les accusations qui le ciblent. "Cela fait six mois que la suspicion est sur moi, rappelle-t-il. Et six mois que je me tais. Et là, j'en reprends pour un an. Pendant ce temps, la calomnie et le mensonge peuvent continuer à se répandre, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Professionnellement, cela me nuit, parce que mon image est entachée. Ce qui est dommage, c'est que la cour n'en ait pas tenu compte."

Quant à son état de santé, et son absence au tribunal lié à cette situation, Pierre Ménès a apporté quelques clarifications. Il aurait passé trois semaines en réanimation et en serait sorti il y a quatre semaines. Il aurait souffert d'une infection générale qui a touché son coeur, ses reins, ses poumons et son cerveau, et a dû subir IRM, scanner, coloscopie et autres biopsies du rein. "Les médecins ne sont pas encore sûrs de ce que j'ai", a-t-il simplement ajouté. La situation pourrait tout de même se stabiliser d'ici le début de l'année prochaine.

Pierre Ménès reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.