Pierre Ménès dévoile enfin son très confortable salaire chez Canal+

C'est l'heure de la rédemption pour Pierre Ménès après plusieurs mois dans la tourmente suite au documentaire de Marie Portolano, son ancienne collègue chez Canal+, dans lequel elle accusait le journaliste de 58 ans d'agressions sexuelles sur deux journalistes, dont elle. Une affaire qui a fait un véritable scandale en mars dernier et le chaîne cryptée a fini par renvoyer l'une de ses têtes de gondole, qui s'est vite retrouvé comme un paria.

Décidé à ne pas se laisser aller, Pierre Ménès va lancer son propre média et pour en faire la promotion, il s'est rendu dans l'émission de Jordan De Luxe ce lundi pour discuter de divers sujets et notamment de son renvoi de Canal+. Interrogé sur le sujet par l'animateur, le compagnon de Mélissa Acosta a fait quelques révélations croustillantes sur la somme qu'il touchait durant ses années à la télévision. Quand Jordan De Luxe lui rappelle qu'il touchait entre 20 000 et 15 000 € à une époque, Pierre Ménès le reprend rapidement : "Non, c'était avant ça", explique-t-il, indiquant qu'étant en CDI vers la fin, il touchait moins. "15 000 € c'était peut-être brut", lance-t-il, et après un rapide calcul l'animateur estime qu'il devait toucher environ 10 000 € net, ce à quoi l'ancien collègue d'Hervé Mathoux acquiesce.

Ce n'est pas non plus les 500 000 euros qui ont été annoncés

Un salaire très confortable donc, mais lorsque l'animateur l'emmène sur le sujet de ses indemnités de départ, Pierre Ménès se veut ferme. "J'ai signé un accord de confidentialité donc je n'ai pas le droit de le dire mais ce n'est pas ça et ce n'est pas non plus les 500 000 euros qui ont été annoncés", assure-t-il. Désormais parti sur un nouveau projet, Pierre Ménès estime qu'il a besoin d'environ 5 000 € par mois pour vivre, bien loin de ce qu'il touchait à l'époque Canal+.