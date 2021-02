Pierre Perret amoureux : déjà près de 60 ans de mariage avec son épouse

Ils s'aiment passionnément depuis presque 60 ans, ce qui leur vaut d'être sur la liste des rares couples de stars qui durent : Simone Mazaltarim et Pierre Perret sont toujours aussi complices qu'à leurs débuts. À l'occasion du passage du musicien dans Le grand échiquier (France 2), nous revenons sur l'histoire d'amour qu'il vit depuis plus d'un demi-siècle. Avec le temps, il l'a même renommée Rebecca.

De leur mariage en 1962 sont nés trois enfants, Alain et Anne mais aussi Julie, née en 1963, qu'ils ont malheureusement perdu en 1995. "C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence de quelqu'un et c'est tellement toujours omniprésent quand il est arrivé une chose comme ça, qu'on n'a pas envie d'en parler.", avait-il déclaré lors d'une interview pour l'émission Fais moi une place sur France 5.

"Rebecca était secrétaire chez Barclay quand nous nous sommes rencontrés. Tout a commencé par une engueulade à propos d'un remboursement de billet d'avion. Ensuite, je l'ai invitée à l'un de mes tours de chant, à La Colombe, et elle est tombée sous le charme !", avait raconté l'interprète dans Paris Match, en 2014. "Rebecca m'a rendu plus intelligent. Elle est la première à entendre mes chansons. Son avis m'importe, elle a souvent raison", poursuivait-il.

Aujourd'hui, Pierre Perret admet bien volontiers qu'il ne serait pas allé bien loin sans son épouse. "Je ne serai pas qui je suis sans elle. On est un couple fusionnel. (...) J'ai toujours été de plus en plus exigeant vis-à-vis de moi-même, et Rebecca m'a toujours aidé à ne pas sortir des rails", développait-il auprès de Gala. Une belle histoire qui dure.