Pierre Perret : Pourquoi il refuse désormais de parler de ses enfants

C'est un chanteur qui est dans le coeur des français depuis de nombreuses décennies. Avec des succès comme Le zizi ou La cage aux oiseaux,Pierre Perret a su amuser les petits et les grands avec son air malicieux et ses chansons joyeuses au ton enfantin, mais souvent plus profondes qu'il n'y paraît. Encore présent aujourd'hui, l'interprète, qui vient tout juste de perdre un être cher, continue d'être actif et attend avec hâte la réouverture des salles de spectacle pour pouvoir s'y produire. Ce lundi 7 juin, il était d'ailleurs l'invité de l'émission L'instant de Luxe sur Non Stop People.

Je ne parle jamais de ma famille. D'abord parce qu'ils n'aiment pas... et moi non plus

Aux côtés de l'animateur Jordan de Luxe, Pierre Perret en a profité pour revenir sur sa longue et belle carrière, ainsi que sur son histoire d'amour avec Rébecca (anciennement Simone) qui dure depuis plus de 60 ans. L'occasion d'évoquer également le cercle familial du chanteur puisque l'animateur lui fait comprendre qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il n'aurait pas de bonnes relations avec ses enfants et ses petits enfants. Père de deux jumeaux, Anne et Alain, ainsi que d'une fille, Julie, décédée en 1995, l'artiste a été très clair avec son interlocuteur. "Je ne parle jamais de ma famille. D'abord parce qu'ils n'aiment pas... et moi non plus", a-t-il déclaré.

Une réponse claire pour l'interprète des Jolies colonies de vacances qui n'a pas voulu en dire beaucoup plus, expliquant que ses enfants avaient leurs raisons et qu'il respectait leur choix. "Quand vous êtes les enfants ou les petits-enfants de gens connus, vous êtes emmerdés sans arrêt parce qu'on vous pose sans arrêt des questions", a-t-il conclu sur le sujet, ne souhaitant plus en dire un mot.

Une réponse claire pour le chanteur qui préfère rester discret sur sa vie de famille, respectant ainsi le souhait de ses enfants.