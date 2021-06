Pierre Perret en deuil, son meilleur ami est parti

On se souvient tous de ses plus grandes chansons, de Lily à La cage aux oiseaux en passant par Les jolies colonies de vacances, Pierre Perret est passé maître dans l'art de donner le sourire avec ses musiques et leur paroles toujours très drôles et enjouées. Si l'image de l'homme, aujourd'hui âgé de 86 ans, est associée à sa bonne humeur communicative, celui qui a récemment fêté ses 60 ans de mariage n'a certainement pas le goût de rire ces derniers jours. Comme il vient de l'apprendre sur sa page Facebook, l'artiste est en deuil. Son plus fidèle ami, Filou, vient de nous quitter...

C'était un chien, frappadingue et doux et joueur et tendre

Filou, c'était le compagnon de vie de Pierre Perret depuis de nombreuses années. Un prénom qui semblait très bien coller avec son caractère à en croire le chanteur. "Il était en totale adéquation avec son personnage. C'était un chien BOXER, frappadingue et doux et joueur et tendre, comme le sont tous les boxers", a écrit Pierre Perret pour annoncer le départ de son animal de compagnie.

Un chien très attachant et gaffeur, particulièrement proche de la femme de l'artiste, Rebecca. "Ce "Filou" qui comprenait absolument tout, avait pourtant l'habitude bien ancrée en lui de faire exactement le contraire de ce qu'on attendait de lui. C'était Rebecca sa vraie complice...puisqu'elle ne pouvait se priver d'applaudir, chaque fois qu'il renversait la marmite !", raconte-t-il sur Facebook. Un message d'adieu à l'image de Pierre Perret, plein d'optimisme et avec toujours beaucoup d'humour et accompagné de deux jolies photos du chanteur et de son chien, sur lesquelles on peut se rendre compte de la complicité qui les unissait.

Les internautes touchés par la nouvelle

Une nouvelle qui a bien évidemment touchée les admirateurs du chanteur. La publication a reçu plus de 26 000 likes et quasiment 4 000 commentaires. "Vraiment désolé Monsieur Perret. Il est difficile de perdre un compagnon de vie, un petit clébard comme vous le disiez si bien dans votre chanson. Votre amour aura bercé sa vie.", écrit joliment un internaute.