Pierre Richard : Bilan de santé aux résultats étonnants... Eddy Mitchell n'y est pas pour rien !

Après le succès du premier volet, Les vieux fourneaux 2 sortira le 17 août prochain au cinéma. L'occasion rêvée pour Anne-Elisabeth Lemoine et l'équipe de C à Vous de recevoir les acteurs principaux, à savoir Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Lecoq. Seul ce dernier n'était pas présent dans le premier opus, puisque c'est Roland Giraud qui jouait à sa place.

Interrogé sur son entente avec Eddy Mitchell, l'acteur Pierre Richard a raconté une anecdote concernant le tournage du film. "On s'entend bien, surtout à table !", a t-il expliqué dans un premier temps, faisant marrer tout le monde sur le plateau. "J'ai passé deux mois avec lui (NDLR : Eddy Mitchell). Quand j'ai fini le film, j'ai fait une prise de sang pour voir mon docteur, il m'a dit 'Alors, là ça va bien, ça va bien, ça va bien... Ah ! Vous avez un peu trop de glycérine !' Je lui demande ce que c'est, il me dit que c'est le sucre. Je prends pas de dessert ! Il me dit 'Oui mais dans le vin !' Je lui ai répondu 'Ah oui d'accord'...", a t-il révélé, provoquant alors certains rires sur le plateau, notamment celui d'Anne-Élisabeth Lemoine. Il semblerait donc que le trio ait profité de quelques pauses et de quelques soirées pendant le tournage pour passer un bon moment entre amis et pas qu'avec de l'eau sur la table !