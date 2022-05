Pierre Rochefort et Axelle parents très jeunes : leur fils a déjà 20 ans, photos !

Si l'on parle beaucoup de Pierre Rochefort comme du fils deJean Rochefort et de la réalisatrice et comédienne Nicole Garcia, on sait en revanche un peu moins que l'acteur de 41 ans, vu dans Disparition inquiétante, diffusé ce mercredi 4 mai sur France 2, est lui-même papa d'un garçon. Son fils prénommé Soren a d'ailleurs fêté ses 20 ans en septembre dernier. Pierre Rochefort en avait profité pour lui adresser un joli clin d'oeil sur son compte Instagram en dévoilant une photo de lui quand il était encore petit. Les simples hashtags inscrits en légende - "Mon fils, ce héros", "Être fier", "Toujours là pour toi" - parlaient d'eux-mêmes.

Si la ressemblance avec les Rochefort était déjà frappante à l'époque, elle l'est encore plus des années plus tard. Soren a bien grandi mais a gardé le sourire et les traits si emblématiques à la lignée familiale. Sur le compte de sa maman Axelle ou sur le sien sur lesquelles de récentes photos du jeune homme sont publiées, pas de doute, Soren est le parfait mélange de ses parents : il a hérité des yeux de sa maman et de la bouche de son père. Reste à savoir s'il choisira aussi la comédie pour s'épanouir dans la vie.