Pierre (Star Academy) change radicalement de look : sa nouvelle apparence, 16 ans après

La cinquième saison de la Star Academy, tournée et diffusée en 2005, a été marquée par la victoire de Magalie Vaé. Mais d'autres jeunes chanteurs ont également tiré leur épingle du jeu, à l'instar de Jean-Luc Guizonne ou encore Pierre Frischeteau, qui a d'ailleurs bien changé, seize ans plus tard.

Sur son compte Instagram, le chanteur partage quelques moments de son quotidien. Et il est loin le temps des cheveux longs et bruns. À l'époque de sa participation au célèbre télé-crochet, Pierre Frischeteau se la jouait look punk : cheveux noir corbeau, petite frange et légère crête. Des années plus tard, le voilà transformé. En effet, l'ex-acolyte Maud Verdeyen et Jill Vandermeulen s'affiche désormais le crâne rasé ! Fini le long de ses 25 ans, c'est boule a zéro pour Pierre Frischeteau , qui semble filer le parfait amour avec son compagnon Jimmy, instructeur de zumba !