Pink, son fils Jameson (3 ans) infecté par le Covid-19 : "Très très malade"

Pink fait partie de ceux qui ont été touchés de plein fouet par le Covid-19. La chanteuse américaine avait annoncé être atteinte du coronavirus. Son fils de 3 ans, Jameson, était également infecté. Dans un live Instagram le dimanche 5 avril 2020, elle a annoncé qu'ils allaient "mieux".

"Il y a beaucoup de nuits où j'ai pleuré. Je n'ai jamais prié autant de ma vie. C'est drôle, mais à un moment, j'ai cru qu'ils nous avaient promis que nos enfants seraient en sécurité", commence Pink, en évoquant les mauvaises informations des autorités quant à la dangerosité du coronavirus pour les enfants. "Ce n'est pas garanti. Personne n'est à l'abri de ça", poursuit-elle.

"Jameson a été très, très malade. J'ai gardé un journal de ses symptômes durant les trois dernières semaines, et des miens aussi. Il est toujours, après trois semaines, à 37,8 de fièvre. Ça a été de véritables montagnes russes pour nous deux, mais Carey et Willow [Son mari et sa fille de 8 ans, NDLR] sont restés en très bonne santé", explique Pink, en précisant qu'elle et son fils ne sont toujours pas vraiment guéris.

"On se sent mieux aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais de grosses crises d'asthme. Ça faisait peur, vraiment peur. Je ne vais pas mentir. Au début, on entendait : 'Les enfants et les gens qui ont plus de 65 ans iront bien.' Oui j'ai toujours eu de l'asthme, mais Jameson a 3 ans et il est en parfaite santé. On habite à la campagne, aussi. La pire chose qui pourrait nous attaquer, c'est du pollen ou un puma", poursuit Pink, remontée contre tous ceux qui ont sous-estimé la virulence du virus.

"Jameson a été vraiment vraiment malade et ça fait peur. Il allait mieux, puis ça s'est empiré et j'ai été sous nébulisateur pour la première fois depuis trente ans et c'est très effrayant pour moi", a-t-elle ajouté. Pink avait annoncé qu'elle donnerait 1 million de dollars aux hôpitaux pour aider à contenir la propagation du virus.