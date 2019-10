Pippa Middleton : Comment le "prédateur sexuel" Matt Lauer l'a sollicitée

Bientôt deux ans après l'éclatement du scandale qui lui a coûté son emploi (en or), son mariage (de 20 ans) et sa réputation (bien établie), Matt Lauer n'est toujours pas sorti de l'oeil du cyclone. Tout au contraire, les vents sont de plus en plus violents...

Ronan Farrow, seconde lame

Initialement accusé de harcèlement sexuel par une collègue, un premier témoignage suivi de multiples autres dénonciations, l'ancien journaliste vedette de la chaîne américaine NBC News est accablé par de nouvelles révélations émanant de Ronan Farrow : deux ans après avoir mis au jour les agissements d'Harvey Weinstein et déclenché la réaction en chaîne mondiale que l'on sait, le journaliste, fils de Mia Farrow et Woody Allen, défraye à nouveau la chronique avec la parution cet automne d'un livre, Catch and Kill, enquêtant sur tout un système coupable de protéger les prédateurs sexuels. Matt Lauer en est une des cibles et il y est notamment question de la relation "consentie" qu'il a eue avec sa première accusatrice, Brooke Nevils, laquelle, après une première agression sexuelle à Sotchi en2014 lors de JO d'hiver, s'est sentie son obligée en raison de son emprise et de son pouvoir à nuire à sa carrière. Une forme d'abus de pouvoir qui ressurgit dans les récits d'autres anciennes collaboratrices.

L'ancienne coprésentatrice Ann Curry a témoigné auprès de Ronan Farrow du fait que les agissements de son collègue à l'écran (de 1997 à 2012) avec les femmes de la chaîne étaient bien connus en interne. "Si elle se décide à parler, cela le détruira", indique au New York Post une source proche, considérant que de nombreuses victimes se sont confiées auprès de la journaliste. Une autre de ses collègues très médiatiques, Megyn Kelly, débarquée de NBC en 2018, a appelé cette semaine, dans sa première apparition télévisée depuis, à ce qu'une enquête indépendante soit menée pour faire la lumière sur les accusations visant Matt Lauer, qu'elle qualifie de "prédateur sexuel". Accusant au passage NBC d'avoir tenté de les couvrir, Harvey Weinstein et lui, en tentant de décrédibiliser Ronan Farrow.

Parmi les dernières révélations accablant l'ancien journaliste star, qui mena pendant de longues années des interviews avec les grands de ce monde, la Page Six du New York Post évoque une liaison par abus de pouvoir avec "une présentatrice très respectée" du network dont l'identité n'est pas révélée, mais aussi ses tentatives d'attirer une certaine Pippa Middleton dans son Today Show !

Les équipes étaient inquiètes de l'intérêt de Matt pour Pippa Middleton

Coqueluche – pendant un temps – des médias, qui s'offraient ses services en tant que chroniqueuse comme le quotidien The Telegraph a par exemple pu le faire, la soeur de la duchesse de Cambridge, maman depuis un an d'un petit Arthur né de son mariage avec James Matthews, avait même passé un bout d'essai, après une première rencontre : en vue de lui proposer de devenir une intervenante régulière dans son émission phare, Matt Lauer, qui a au cours de sa carrière interviewé les princes William et Harry ainsi que le prince Albert II de Monaco, l'avait d'abord conviée à un dîner dans un restaurant de l'Upper East Side à New York qu'il avait privatisé pour l'occasion, en présence de l'attaché de presse de la Britannique et de membres de l'équipe du Today Show, notamment le producteur exécutif Dan Nash. Après quoi, Pippa Middleton avait fait un test, filmé dans un ranch du Montana prêté par un ami du journaliste, pour un résultat "affligeant", selon une source. "Pippa n'était à l'aise avec rien de tout cela. Le palais de Buckingham lui mettait une pression énorme pour qu'elle ne donne pas suite, au risque de nuire à sa soeur. Matt et Pippa ne se sont jamais retrouvés seuls et elle n'était pas vraiment intéressée par le job, ce qui n'empêche pas que les gens de l'équipe de NBC étaient nerveux concernant l'intérêt de Matt pour Pippa", détaille cet informateur anonyme.

L'affaire en était restée là, la patronne de NBC News Deborah Turness mettant son veto au recrutement de la soeur de la duchesse Catherine.

Dans le sillage de l'ouvrage de Ronan Farrow, de nombreux témoignages surgissent de toute part. Le tabloïd Us Weekly vient par exemple d'apporter un nouvel éclairage sur le divorce fracassant de Matt Lauer et Annette Roque, qui l'avait épousé en 1998 et lui a donné trois enfants (Jack, 18 ans, Romy, 16 ans, et Thijs, 12 ans) : "Il y a eu très tôt des fêlures dans leur mariage. Matt a toujours été un coureur de jupons et il avait des liaisons dès le début. Mais Annette a choisi de croire ses dénégations. Elle est restée pour la carrière de Matt et, plus important encore, pour leurs enfants", explique la source du magazine. Les cinq dernières années de cette union auront été un "calvaire" pour l'ancien mannequin néerlandais qui, très vite après l'éclatement du scandale, a quitté le domicile conjugal avec les enfants.