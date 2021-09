Pippa Middleton exaltée au mariage de son frère James : son look fleuri parfait dévoilé

Près d'une semaine après leur discret mariage dans le sud de la France, James Middleton et Alizée Thevenet ont partagé plusieurs photos de leurs noces avec le magazine Hello du 27 septembre 2021, en échange d'un don pour l'association Pets As Therapy. Sur l'un des clichés pris peu après le mariage civil, célébré à la mairie de Bormes-les-Mimosas (Var), une certaine Pippa Middleton ne passe pas inaperçue...

Une fois les voeux et les alliances échangés, James Middleton et sa jolie Française ont rejoint leurs invités pour une réception en bord de mer, au Café Leoube, à bord d'une Citroën 2 CV blanche. Une photo illustrant leur arrivée tout sourire, au milieu de leurs convives, permet d'apercevoir Pippa Middleton et son mari James Matthews. Pour assister au mariage bohème et estival de son petit frère, la Britannique 38 ans avait misé sur une jolie robe rose, longue fleurie et près du corps signée Beulah London. Un modèle qui existe également en bleu, toujours disponible à la vente au prix de 513 euros.

En plus de partager plusieurs photos de son mariage avec James Middleton, Alizée Thevenet a confié avoir emprunté sa robe de mariée à sa belle-mère, Carole Middleton. "Mon quelque chose d'emprunté était en fait ma robe, celle que ma belle-mère Carole avait porté pour la dernière fois il y a 41 ans, le jour de son mariage en juin 1980", a expliqué la Française de 32 ans, qui a dû se marier malgré le décès soudain de son père, il y a quelques mois seulement.