Plus belle la vie : Bientôt le mariage pour Estelle et Francesco ?

Non, il n'y a pas que des drames au Mistral. Le vendredi 20 septembre 2019, dans exactement une semaine, les téléspectateurs de France 3 qui suivent Plus belle la vie vont assister à un heureux événement. Francesco (interprété par Emanuele Giorgi) va enfin sortir de prison et retrouver sa belle Estelle (Elodie Varlet).

Et leurs retrouvailles devraient être riches en émotions à en croire les dernières informations sur la série. Franscesco va demander en mariage sa belle avec laquelle il est en couple depuis mai dernier. Leur relation est certes récente, mais les tourtereaux ont vécu tellement de choses ensemble qu'a priori, rien ne pourrait détruire leur belle idylle. Nous attendons tout de même de savoir si le personnage d'Élodie Varlet va accepter la proposition.

C'est sur une application de rencontres que Francesco et Estelle ont fait plus ample connaissance. Si au départ leur relation n'était pas sérieuse, ils ont fini par se laisser aller à leurs sentiments. Mais leur histoire a subi une rude épreuve. Le jeune homme avait embauché un étudiant prénommé Alexis pour son food-truck. Et il a découvert qu'il dealait de la drogue pour le compte de Pavel, le nouveau baron de la drogue de Marseille. Comme si cela ne suffisait pas, il a été accusé de l'avoir tué et était donc, depuis plusieurs semaines, en préventive. Fort heureusement, tout est bien qui finit bien.

Pour rappel, ce n'est pas le seul mariage à l'horizon dans Plus belle la vie. Récemment, Valère (Alexia Baginama) a demandé Mila (Malika Alaoui) en mariage.