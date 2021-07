Plus belle la vie : Un acteur phare change radicalement de look, ses fans ne le reconnaissent pas

Stéphane Hénon comme vous ne l'avez jamais vu ! Sur Instagram dimanche 4 juillet 2021, le comédien de Plus belle la vie est apparu bien différent. En effet, celui qui interprète Jean-Paul Boher a dévoilé un tout nouveau look inattendu. Oubliée sa coupe classique qu'il arbore depuis de nombreuses années, et place à un crâne rasé. La vidéo postée par Stéphane Hénon n'est assurément pas passée inaperçue. "New style", s'est-il contenté de légender, non sans contentement.

Les internautes ont quant à eux eu des avis très mitigés comme on le découvre dans son fil de commentaires. Certains ont totalement validé : "Nouvelle vie.....nouveau look", "Superbe coupe, ça vous va bien", lui a-t-on adressé, lui reconnaissant même des airs du personnage Mr White dans Breaking Bad ou encore du chanteur Pascal Obispo. D'autres en revanche ont regretté cette folie capillaire. "Je préfère Boher... avec des cheveux...lol", "Un peu de mal à te reconnaître !! Je préfère plus de cheveux... Les goûts sont dans la nature", "On ne te reconnaît pas Stéphane, t'as perdu 10 ans là !", peut-on lire.