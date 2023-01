Pomme insultée depuis qu'elle a changé de coupe de cheveux, elle s'insurge : "Laissez-moi tranquille !"

L'apparence des femmes c'est une immense problématique dans la société

Elle a effectivement d'autres chats à fouetter. Comme elle l'a récemment révélé, Pomme est nommée deux fois aux prochaines Victoires de la musique - dans les catégories Artiste féminine et Album de l'année -, qui seront diffusées sur France 2 le 10 février 2023. "Je fais de la musique, rappelle-t-elle. L'apparence des femmes c'est une immense problématique dans la société, et ne parlons même pas des femmes racisées, grosses, trans, handicapées. Il faut vraiment déconstruire tout un tas de préjugés, de racisme et de grossophobie internalisés. Les humains ne sont pas fabriqués pour plaire. On existe pour essayer d'être soi-même." Et la manière de le faire, pour elle, c'est de chanter... et de faire ce qu'elle veut avec ses cheveux.