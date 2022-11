Pomme méconnaissable : la chanteuse dévoile un changement de look radical, et ça n'est pas fini !

Retour en force pour le fruit comestible le plus savoureux de toute la scène musicale française. Le 26 août 2022, Pomme - de son vrai nom Claire Pommet - a dévoilé au public son troisième album studio intitulé Consolation. Ces 14 titres inédits, l'artiste de 26 ans, qui a grandi dans la ville de Décines-Charpieu en région Auvergne-Rhône-Alpes, s'apprête à les défendre dans toutes les salles de France. Et pas n'importe où. Les 1er et 2 décembre prochain, c'est en notre capitale qu'elle donnera de la voix, dans l'un de ses lieux favoris, Les Bouffes du Nord.

Sur son compte Instagram, la jeune femme a effectivement annoncé sa venue... et a confirmé que tous les tickets avaient été très rapidement vendus. "Ma salle préférée à Paris, et ça s'est sold out en quelques heures merciiiii omg", écrit-elle pleine d'entrain. Pomme, qui avait passé une tête le 29 août dernier au Trianon pour rejoindre Aurora sur les planches, et chanter avec elle leur duo Everything Matters, va donc à nouveau enchanter les spectateurs. Mais seront-ils en capacité de la reconnaître, quand elle grimpera sur scène, dans le dixième arrondissement de Paris ? Difficile à dire !