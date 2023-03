Pomo exceptionnelle sur ce jeu Playmobil Coccinelle

Achetez ce jeu Playmobil Volkswagen Coccinelle à 24,99 € sur Amazon

Les grandes vacances ont enfin sonné pour les Playmobil. À eux le soleil, le sable et la mer. Ils partent en effet deux semaines à la plage. Pour l'occasion, ils ont sorti leur belle Coccinelle Volkswagen du garage pour partir à l'aventure. On retrouve toutes les caractéristiques de la véritable voiture avec ses ailes courbées, le logo VW, le pare-brise vertical et le capot arrière atypique avec son moteur boxer 4 cylindres. Elle arbore même le bleu flamboyant qui a fait sa renommée. Adaptée à la famille Playmobil, un support de toi permet de transporter valise et planche de surf. L'enfant de la famille prend place sur la banquette arrière avec un sac, des jouets pour le sable et une serviette. Que le farniente commence !