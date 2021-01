Popeck avoue avoir été "battu" et "violé" par son épouse : "J'ai porté plainte à la police"

Lourdes révélations sur la chaîne Non Stop People. Invité dans l'émission L'instant De Luxe le jeudi 28 janvier 2021, Popeck a voulu joindre sa voix à celle de toutes les victimes qui racontent, en ce moment, leurs viols et agressions sexuelles. Lors d'un discours un brin décousu, teinté de vérité et de traits d'esprit, l'humoriste a expliqué être sous la coupe de son épouse. "Je préfère qu'on l'interviewe elle que moi, a-t-il expliqué. Elle est bretonne, elle a son caractère. Mais je vais vous dire. Peut-être que ça va déplaire à beaucoup de gens. En ce moment, il y a toutes ces histoires d'inceste et de viol. Mais moi, pourquoi je me suis marié avec ma femme ? Parce qu'elle m'a violé."

J'ai porté plainte à la police, les flics se tapaient sur les cuisse

Pudique, Popeck a longtemps hésité avant de s'attarder sur sa vie privée, qu'il a horreur d'évoquer. Et pour cause. En parlant de son mariage, le comédien de 84 ans a dévoilé que son épouse s'en prenait à lui, sans que l'on comprenne vraiment de quelle partenaire il parlait. Il a été marié à deux reprises, sa femme actuelle s'appelle Anne. "J'ai été violé, poursuit-il. Parfaitement. Une fois qu'on a été marié, j'ai eu des coups de pompe dans le cul. Pour ça elle est forte, elle n'est pas bretonne pour rien. J'ai porté plainte à la police, les flics se tapaient sur les cuisses parce qu'une femme battue on la plaint, un homme battu on en rigole. Mais oui, je suis un homme battu."

Le doyen de l'humour n'a pas fait rire grand monde. Face à la sidération de l'animateur, Popeck a fait un bref retour en arrière en démentant plus ou moins ses déclarations. En évoquant son passé sentimental, il a fait un état des lieux loin d'être rose. Il avait notamment épousé sa première compagne, très jeune, parce qu'elle était enceinte. "J'avais 19 ans et la fille en avait 17, s'est-il souvenu. C'est la directrice du foyer, que je considérais comme ma mère adoptive, qui a décidé que je devais l'épouser..."