Diaporama Popeck avoue avoir été "battu" et "violé" par son épouse : "J'ai porté plainte à la police"

Popeck, invité dans l'émission "L'instant De Luxe" sur Non Stop People.

Exclusif - Popeck et sa femme Anne - Spectacle exceptionnel "Comic-Art" avec Christelle Chollet et Richard Orlinski au théâtre du Palais Royal à Paris. Le 14 novembre 2016. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Mario Barravecchia, Popeck et Jordan De Luxe lors de l'enregistrement de l'émission "L'Instant De Luxe" pour la chaîne Non Stop People. Le 27 janvier 2021. © Cédric Perrin / Bestimage

Archives - Popeck et sa femme Anne lors du vernissage de l'exposition des peintures de Serge Reggiani en 1991.

Exclusif - Popeck et Alex Vizorek - Les amis de Marcel Amont sont venus fêter son 90e anniversaire sur la scène de l'Alhambra à Paris le 2 avril 2019. © Cédric Perrin/Bestimage

Popeck - L'association Citestars fait son cabaret et fête ses 20 ans lors de l'élection de Miss Beauté nationale à l'hôtel InterContinental à Paris. Le 18 novembre 2018. © Cédric Perrin/Bestimage

Exclusif - Popeck et sa femme Anne - Backstage - Spectacle "Les Eternels du Rire" à Lille. Le 23 octobre 2014.

9 / 15

Brahim Takioullah (le deuxieme plus grand homme sur Terre, qui mesure 2,46 m) et Popeck - L'association Citestars fait son cabaret et fête ses 20 ans lors de l'élection de Miss Beauté nationale à l'hôtel InterContinental à Paris. Le 18 novembre 2018. © Cédric Perrin/Bestimage