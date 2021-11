Prince Charles : Son prétendu "fils caché", Simon Dorante-Day, se réjouit de la mort de sa mère adoptive

La famille royale britannique n'est pas à un scandale près. C'est pourquoi l'existence d'un potentiel fils caché n'a choqué personne. Mais les faits sont là : Simon Dorante-Day le dit et l'affirme : ils serait le digne héritier du prince Charles et de Camilla Parker Bowles. Et il aurait, encore davantage, une sérieuse dent contre ceux qui l'ont adopté alors qu'il n'avait que 8 mois.

Dans un long message partagé sur son compte Facebook le vendredi 12 novembre 2021, Simon Dorante-Day explique effectivement qu'il a contacté la police, dès 2011, pour demander à ceux que la famille Day et ses associés soient informés qu'il ne veut plus communiquer avec aucun d'entre eux. Parmi ces diverses accusations, il a expliqué que sa mère adoptive, Karen Day, était décédée et qu'il se réjouissait fortement de cette nouvelle.

Je suis heureux de savoir que cette femme ne va plus jamais pouvoir interférer dans ma vie

"J'ai découvert récemment qu'elle était morte en 2017 et je suis heureux de savoir que cette femme ne va plus jamais pouvoir interférer dans ma vie, écrit-il. Elle va enfin pouvoir rendre compte de ses actes devant Dieu." Simon Dorante-Day, un Australien âgé de 55 ans, est né au Royaume-Uni et a toujours cru qu'il était le fils du prince Charles. C'est sa grand-mère, Winifred, qui lui a révélé l'existence de ce secret de famille quand il était petit. Vrai ou faux, il dispose d'arguments on ne peut plus discutables...