Prince George bouche bée ! Le fils de Kate et William choqué par le comportement de Kyrgios à Wimbledon

Ce n'est peut-être pas la finale que tout le monde attendait, mais le match entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios à Wimbledon a tenu toutes ses promesses. Alors que beaucoup espéraient voir le Serbe affronter son rival de toujours, Rafael Nadal, ce dernier a dû déclarer forfait pour les demi-finales à cause d'une grosse blessure aux abdominaux. Un coup du sort qui a fait un heureux, puisque l'Australien de 27 ans a été propulsé en finale à la surprise générale. Après avoir remporté le premier set brillamment, le compagnon de Costeen Hatzi n'a pas vraiment réussi à tenir la distance face à la légende du tennis.

Après 3 heures de match et 4 sets, Novak Djokovic a fini par s'imposer au terme d'un beau match et il a même eu l'honneur de rencontrer la famille royale et notamment Prince George, très heureux d'être là. Toujours aussi expressif, le petit garçon de 8 ans a semble-t-il passé un bon moment aux côtés de ses parents, Prince William et Kate Middleton, mais un évènement du match l'a quelque peu troublé. Connu pour ses excès de colère et sa propension à dégoupiller à n'importe quel moment de la partie, Nick Kyrgios a encore fait des siennes en s'en prenant à son camp dans les tribunes.

Plus de 4 000 euros d'amende pour Kyrgios !

Alors qu'il était en mauvaise posture, l'Australien s'est tourné vers sa copine et sa soeur en leur criant "Est-ce que vous en avez quelque p*tain de chose à faire ?", se plaignant de leur manque de soutien. Une attitude plutôt déplacée puisque tout le monde a pu entendre l'insulte et notamment ​​Prince George, placé derrière lui dans les tribunes. D'après les informations du média anglais The Sun, le jeune garçon a été plutôt choqué d'entendre de tels mots de la bouche du tennisman.

Pour son comportement, Nick Kyrgios a écopé d'une amende d'un peu moins de 4 000 euros, mais avec plus 1,2 millions d'euros de gains à Wimbledon, cela ne devrait pas vraiment lui poser de soucis !