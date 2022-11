Prince Harry : Toy boy, bains à deux, baisers enflammés... Une ex balance sur leur relation très hot

La fin d'année a été mouvementée pour le prince Harry. En plus d'avoir à gérer les multiples projets qu'il a avec son épouse Meghan Markle, le duc de Sussex vit toujours le deuil presque impossible de sa grand-mère Elizabeth II dont il était très proche malgré le fossé creusé ces dernières années entre les Sussex et le reste du clan Windsor. S'il est vite reparti aux Etats-Unis pour retrouver ses enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, après les funérailles d'Etat, le prince Harry n'a pas chômé pour autant. Depuis plusieurs mois, le frère de William planche sur ses mémoires. Appelées Spare (Le Suppléant), leur sortie avait été repoussée en raison de la disparition de la Souveraine. La date est enfin connue : le 10 janvier prochain, veille de l'anniversaire de Kate Middleton, le monde découvrira le fond de la pensée du prince Harry.

Les révélations faites par le plus jeune fils de Diana et Charles promettent d'être croustillantes. La famille royale se prépare au pire et craint que l'ouvrage ne vienne défaire complètement la réputation de Charles, devenu roi à la mort de sa mère. Il faut dire que Meghan Markle et Harry avaient déjà frappé fort lors de l'interview choc qu'ils avaient consacrée à Oprah Winfrey, la première depuis leur départ de la monarchie. Mais si Harry a eu la plume bien fournie, il n'est pas le seul à avoir des révélations à faire.

Harry, 21 ans, toyboy d'une femme de 34 ans et mère de 2 enfants

"Je suis prête à parier que ses mémoires ne parleront pas de moi" : ces mots sont signés Catherine Ommanney, une Américaine de 51 ans, qui aurait côtoyé, selon ses dires, le prince en 2006. A l'époque, Harry a 21 ans quand il aurait fait la rencontre de Catherine dans un bar londonien. Elle est alors âgée de 34 ans et mère de deux enfants, ce qui n'aurait pas empêcher pas les deux fêtards de se rapprocher et de se trouver des points communs.

Entre Catherine et Harry, l'attirance aurait vite été une évidence : "J'ai vécu l'un des meilleurs moments de ma vie avec Harry" concède-t-elle au Sun on Sunday. Elle va même jusqu'à déclarer qu'Harry lui aurait donné "le baiser le plus passionné" qu'elle ait eu dans sa vie : "Il m'a prise par la taille, m'a soulevée et m'a plaquée contre le mur, s'est-elle souvenue. Je suis restée sans voix." Après cet interlude très sexy, les deux auraient continué d'échanger par message jusqu'à ce qu'Harry disparaisse des radars. S'ils se seraient revus par hasard à un match de polo trois ans plus tard, la rencontre n'est pas allée plus loin qu'une discussion de courtoisie.

C'est avec tendresse et bienveillance que Catherine repense à ces moments vécus avec le prince pour qui elle garde une grande affection : "J'espère qu'il est heureux et qu'il a enfin trouvé la liberté qu'il recherchait désespérément à l'époque. J'espère que Meghan prend soin de lui et je ne lui souhaite rien d'autre que beaucoup de bonheur et de réussite. C'est quelqu'un de courageux, charismatique, très drôle, intelligent et adorable." C'est Meghan qui va être contente !