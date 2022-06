Prince William en look casual : repéré vendant des magazines dans les rues de Londres !

Mercredi 8 juin, le prince William était vu dans les rues de la capitale britannique, vêtu à la cool et jouant au vendeur de journaux. Le fils du prince Charles avait beau avoir fait tomber veste et cravate, il était tout de même reconnaissable. Tenant des exemplaires d'un magazine à la main, il était chargé de faire de la vente pour la bonne cause.

En effet, quelques jours après les grandes célébrations glamour du jubilé de platine de la reine Elizabeth II - pendant lesquelles il a pu croiser son frère le prince Harry, venu de Californie pour l'occasion - William était donc de retour sur le terrain. Il a été vu dans le centre de Londres en train de vendre The Big Issue, le magazine britannique des sans-abri. Vêtu de la veste et de la casquette rouges propres aux vendeurs de ce célèbre magazine, le duc de Cambridge, deuxième dans l'ordre de succession au trône, a été pris en photo dans le quartier de Westminster mercredi 8, tenant dans les mains une édition de l'hebdomadaire lancé en 1991 pour aider les sans-abri à avoir un revenu et à trouver leur place dans la société.

Contacté par l'AFP, le palais de Kensington n'a pas commenté. De son côté, The Big Issue n'a pas non plus relayé l'apparition du mari de Kate Middleton parmi ses équipes. Mais le Mail Online, toujours bien renseigné, a réussi à se procurer des photos du prince William et a partagé les coulisses de son apparition dans les rues de Londres sur son site et sur Twitter.