Procès de Johnny Depp : Une célèbre ex accable l'acteur et pointe du doigt ses problèmes d'alcool

Coup dur pour la défense de Johnny Depp ! Le comédien a été accablé lors de son procès contre Amber Heard par une de ses exs, Ellen Barkin. Cette dernière est revenue sur leur relation chaotique, dressant un portrait peu flatteur de la star.

Voilà qui ne pouvait pas plus mal tomber. Alors que Johnny Depp et son avocate Camille Vasquez renversaient peu à peu la tendance (et gagnaient l'opinion publique), un nouveau témoignage pourrait bien tout changer. En effet, Ellen Barkin, une ex-conquête de l'acteur de Pirates des Caraïbes a fait des révélations choquantes, décrivant leur relation toxique, au bord de la violence et surtout l'ivresse constante de son compagnon de l'époque.

Seule autre célébrité apparue au procès, Ellen Barkin à finalement témoigner au tribunal de Fairfax, près de Washington, et a pour sa part rappelé que Johnny Depp "était ivre presque tout le temps", jaloux et possessif. "C'est un homme jaloux, qui veut tout contrôler, ce que tu fais, où tu vas. Qu'est ce que tu as fait la nuit dernière. Une fois j'avais une égratignure dans le dos et s'est mis très en colère parce qu'il pensait que ça venait du fait d'avoir couché avec un autre."

Ellen a également affirmé que son ex était un grand consommateur de drogues en tout genre telles que cocaïne, cannabis ou produits hallucinogènes. Lorsqu'un des avocats d'Amber Heard lui a demandé combien de fois était-ce arrivé, la comédienne a simplement pu répondre : "Je ne peux pas vous dire, il était tout le temps en train de boire ou de fumer un joint."

Dans son témoignage, pré-enregistré, l'actrice a finalement raconté que l'acteur avait, un jour, lancé une bouteille de vin dans sa direction mais sans la viser, lors d'une dispute sur le tournage de Las Vegas Parano en 1997. "Il avait fini par se battre avec son ami dans la chambre, un assistant" racontait Ellen.

Une intervention globale qui ne fera pas les affaires de Johnny Depp, qui réclame toujours 50 millions de dollars à Amber Heard pour propos diffamatoires. Le procès se terminera le 27 mai prochain.