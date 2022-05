Procès Johnny Depp contre Amber Heard : Kate Moss va témoigner... contre l'acteur ?

Voilà un nouveau rebondissement qui va faire grand bruit. Pendant que Johnny Depp et Amber Heard se livrent bataille dans un procès aux révélations toutes plus farfelues les unes que les autres (présence de "caca" dans le lit ou autres affaires de drogues), un nouveau protagoniste est sur le point d'entrer en scène ! Il s'agit ni plus ni moins que de la célébrissime ex du comédien de Pirates des Caraïbes... Kate Moss !

Et oui, Amber Heard n'est pas vraiment la première ex avec qui ça s'est mal terminé pour Johnny. Et les avocats de la jeune femme comptent bien en profiter. En effet, le témoignage du mannequin britannique ne devrait pas être en la faveur de l'acteur qui a été accusé d'avoir poussé cette dernière dans un escalier à l'époque de leur couple, soit dans les années 1990. "Je me suis souvenue avoir entendu qu'il avait poussé dans les escaliers une ancienne petite amie. Je crois que c'était Kate Moss" a déclaré la star d'Aquaman. Preuve de la violence de l'acteur ? C'est ce que tentera de faire comprendre le clan Heard au jury. Dans cette tragique (et parfois grotesque) affaire, Johnny Depp peut, quant à lui, compter sur Camille Vasquez, son avocate devenue une vraie star outre-Atlantique, qui a jusqu'à présent fait preuve d'une ingéniosité à toute épreuve pour défendre son client. La guerre est loin d'être terminée.

Pour rappel, Kate Moss et Johnny Depp ont connu une histoire tumultueuse il y a maintenant près de 25 ans entre 1994 et 1997. Une relation où tout n'a pas été rose. En effet, Johnny a souvent confié par le passé, les nombreux troubles et disputes auxquels les deux tourtereaux avaient été confrontés. "Je ne me suis jamais mis dans ces états pour une femme" confiait-il à Hello! Magazine en 1998. Une passion débordante qui a néanmoins fini par lui laisser quelques regrets. "J'ai été tellement stupide car notre relation avait du potentiel" avait-il expliqué. Alors, Johnny sera-t-il rattrapé par ses vieux démons ?