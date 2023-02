Quelle époque ! : Une séquence "dégradante" non diffusée révélée, Louane choquée

Voilà plusieurs années maintenant que Louise Aubery s'est fait connaître du grand public. D'abord sous le pseudonyme MyBetterSelf, elle est devenue une influenceuse, créatrice de contenu et entrepreneuse française très suivie. En 2018, la jeune femme a lancé son podcast InPower dans lequel elle s'entretient hebdomadairement avec "des personnes passionnées au parcours passionnant". Pour son nouveau numéro sorti le 7 février, Louise Aubery a donné la parole à Louane.

Et la chanteuse à succès de 26 ans a parlé de tout sans tabou, allant jusqu'à évoquer sa fille Esmée (2 ans) qui a récemment fait la plus adorable des crises aux yeux de sa maman. Ce qui a fait dire à Louise Aubery que les enfants étaient tout simplement merveilleux. "Il ne faut jamais que j'oublie ce que c'est d'être un enfant. Ils parlent sans filtre, tout est pur... c'est woah ! Je trouve qu'on perd trop ça quand on grandit", a-t-elle regretté. Et de continuer : "Moi, j'estime vachement les enfants parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez considérés sous prétexte qu'ils sont jeunes".

Je m'insurge !

Et justement, pour Louise Aubery, ce sont également les jeunes qui ne sont pas assez considérés, comme Indira Ampiot, notre Miss France 2023 seulement âgée de 18 ans. Elle a pu le constater lorsque cette dernière était invitée de Quelle époque ! sur France 2. "Je crois qu'ils ont coupé ça au montage mais à Miss France, à un moment, ils lui disent : 'ah mais vous êtes un bébé vous !'", a-t-elle rapporté à Louane, qui n'a pas tardé à réagir. "Déjà, c'est vraiment dégradant de dire ça à quelqu'un !", a-t-elle estimé. Un sentiment partagé par Louise Aubery : "C'est dégradant ! Je m'insurge ! Déjà, elle a 18 ans donc elle n'est clairement pas un bébé..."

Malheureusement, Louane peut parfaitement s'identifier à la situation dans laquelle s'est retrouvée Indira Ampiot. "Imagine que dans la tête des gens, j'ai 16 ans depuis toujours, a-t-elle souligné, amusée. J'ai eu un bébé, les gens ont dit : 'Mais elle a 16 ans !' Non, non, non je n'ai pas eu un bébé à 16 ans les gars". Une mise au point apparemment encore nécessaire...