Quentin Tarantino : Qui sont les femmes de sa vie ?

Reservoir Dogs, Pulp Fiction, la saga Kill Bill, Once Upon A Time... In Hollywood... Quentin Tarantino possède une filmographie de classiques ! Sa vie sentimentale est tout aussi riche. Avant de rencontrer Daniella Pick et de fonder une famille, le réalisateur a fréquenté plusieurs stars hollywoodiennes.

Quentin Tarantino est véritablement devenu célèbre au début des années 90. Il devient un des réalisateurs de cinéma les plus en vogue après la sortie de Reservoir Dogs, en 1992. Quentin commence alors à enchaîner les films... et les relations ! Il est sorti avec les comédiennes Margaret Cho et Kathy Griffin.

"Je savais qui il était parce que Reservoir Dogs venait de sortir, et il m'a abordée parce qu'il était fan et on a accroché. Il avait 8000 cassettes vidéos, c'était suffisant pour que je traîne avec lui", s'était souvenue Margaret sur sa première rencontre avec Quentin Tarantino, au bar Snake Pit à Los Angeles. Quentin a ensuite écrit sa première histoire d'amour médiatisée avec l'actrice Mira Sorvino, en 1995.

Ensemble, Quentin et Mira paradent sur les tapis rouges les plus prisés de la planète ! Le réalisateur avait notamment accompagné sa chérie de l'époque à la 68e cérémonie des Oscars, en mars 1996. Mira Sorvino y avait reçu le prix du meilleur second rôle féminin, pour sa performance dans le film Mighty Aphrodite de Woody Allen.

Quentin Tarantino et Mira Sorvino ont rompu en 1998. Selon une rumeur née d'un faux article du magazine GQ, le réalisateur aurait quitté sa compagne pour une autre star, Ali Larter. En réalité, Quentin attendra plusieurs années pour retrouver l'amour, dans les bras de Sofia Coppola.

Quentin et Sofia ont formé un couple de 2003 à 2005. Au début de leur relation, la fille de Francis Ford Coppola se remettait d'un divorce avec un autre réalisateur, Spike Jonze. Après sa rupture avec Quentin Tarantino, elle s'est remariée avec le chanteur français Thomas Mars, membre du groupe Phoenix.

Quentin Tarantino a lui aussi rebondi, avec Daniella Pick. Ils se sont fiancés en 2017 et mariés le 28 novembre 2018, au cours d'une cérémonie religieuse juive. Quentin et Daniella sont parents d'un enfant, un garçon prénommé Leo et né le 22 février 2020.