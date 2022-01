Qui veut être mon associé ? : Un entrepreneur perd 20 000 euros après le tournage, explications

Depuis bientôt un mois maintenant, les téléspectateurs ont rendez-vous chaque mercredi sur M6 pour un nouveau numéro de Qui veut être mon associé ?. Il s'agit de la deuxième saison de cette émission qui met en avant de jeunes entrepreneurs venus défendre le projet de leur vie devant des chefs d'entreprise prêts à investir leur propre argent. Le 12 janvier dernier, Nicolas Subra faisait partie des candidats et présentait sa marque, Le Magicien Bio, qui propose des boissons à base de plantes et aux saveurs des fruits.

Le concept avait beaucoup plu à l'investisseur Marc Simoncini, lequel a accepté de soutenir Nicolas Subra. Le fondateur de Meetic lui a donc proposé 150 000 euros contre 20% de sa société. Un compromis que le jeune entrepreneur n'a pas hésité à accepter. Seulement voilà, après le tournage, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Comme cela a été rapporté sur Instagram, via le compte officiel du Magicien Bio, Nicolas Subra a fait face à un gros imprévu qui lui a coûté cher. "Nicolas a appris, quelques jours après le tournage, une nouvelle qui lui a fait perdre 20 000 euros. Le deal avec Marc Simoncini a donc été renégocié", est-il expliqué. Il est tout de même précisé que Marc Simoncini a heureusement "souhaité continuer l'aventure" avec la marque. Et afin de revenir plus fort après cette période de "grabuges", Nicolas Subra de son côté "arrêté complètement l'activité et s'est alors enfermé six mois dans sa taverne afin de complètement retravailler les recettes des potions."

Résultat, Le Magicien Bio a fini par obtenir le prix du "Meilleur produit bio 2022". "Aujourd'hui, le Magicien Bio est fier de vous proposer des potions toujours aussi saines, pleines de bienfaits... et surtout encore plus savoureuses !", se réjouit-on pour conclure.