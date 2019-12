R.Kelly : Sa petite amie fait volte-face et affirme qu'on a usurpé son identité

Rebondissement dans l'affaire R. Kelly ! Quelques jours après s'être retournée contre le chanteur, l'une de ses petite amie, Joycelyn Savage, fait marche arrière. Elle nie avoir trahi son compagnon et déclare que quelqu'un a usurpé son identité sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo envoyée au site américain TMZ, on peut voir la jeune fille de 24 ans en train de lire une déclaration écrite sur son téléphone. "Je suis vraiment fatiguée de tous les mensonges qui sont dits à propos de l'homme que nous aimons tant, notre meilleur ami, R. Kelly", déclare Savage. "On a dit que je l'avais quitté et qu'il avait abusé de moi et toutes sortes de bêtises. Je l'ai déjà dit, rien de tout cela n'est vrai. La manière dont ils le traitent est une honte. C'est mal à bien des égards et il ne mérite pas ça. Je ne participerai pas à l'assassinat du nom, de la carrière musicale et du personnage de R. Kelly."

La jeune femme a continué en évoquant la présence du chanteur de R'n'B derrière les barreaux : "Comment allons-nous obtenir un procès équitable avec tous ces mensonges qui sont racontés ?" "S'il vous plaît, libérez-le et laissez-le rentrer à la maison", a-t-elle poursuivi.

Un faux compte Instagram ?

Concernant ses supposées confessions sur Instagram, elle a voulu mettre les choses au clair, expliquant que ce n'était pas son compte Instagram. "Quelqu'un se fait passer pour moi. Je veux juste que tout le monde sache que nous le soutenons toujours et que nous ne le trahirions jamais", a-t-elle objecté, l'emploi du pluriel incluant Azriel Clary, l'autre petite amie de R. Kelly, bien qu'elle n'apparaisse pas à l'écran.

Depuis le 25 novembre dernier, la plateforme Patreon a mis en ligne plusieurs vidéos qui relatent la relation abusive entre Joycelyn Savage et R. Kelly. N'étant pas en mesure de confirmer l'identité du propriétaire du compte, Patreon a bloqué et supprimé le compte supposé de Joycelyn Savage.

Suite à la publication de cette vidéo, Gerald Griggs, l'avocat de la famille Savage, a publié un communiqué de presse en son nom. Celui-ci est sans équivoque : "Nous sommes attristés et déçus d'apprendre que Joycelyn Savage a dit qu'elle n'était pas derrière le compte Patreon." Il a ajouté qu'ils "désiraient entendre son histoire de sa propre bouche sans la présence de Robert Sylvester Kelly ou quiconque associé à lui". Il rappelle que "depuis trois ans, Joycelyn n'a pas été en mesure de s'exprimer en dehors d'un environnement créé par R. Kelly" et ajoute que "cette vidéo ne fait pas exception". Il rappelle également que "la famille de Joycelyn a passé les vacances sans elle depuis trois années" mais qu'"ils l'aiment".

R. Kelly est actuellement incarcéré à Chicago dans l'attente de son procès, le 18 mai 2020.