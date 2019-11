R. Kelly : Une de ses petites amies lui tourne le dos et se dit victime

Depuis vingt ans, le chanteur de R'n'B R. Kelly fait l'objet de nombreuses accusations d'agressions sexuelles et de détournement de mineures. De nombreuses femmes victimes ont pris la parole pour le documentaire en six parties intitulé Surviving R. Kelly, diffusé sur la chaîne américaine Lifetime. À cette époque, deux des "compagnes" du chanteur l'avaient défendu sur la chaîne CBS : Joycelyn Savage, 24 ans, et Azriel Clary, 22 ans.

Considérées comme des soutiens de taille dans cette affaire, les deux femmes ont toujours clamé avoir des relations sexuelles consensuelles avec R. Kelly. "Je ne suis pas retenue contre mon gré, je suis exactement là où j'ai envie d'être, ma famille ne sait pas de quoi elle parle, je n'ai pas été victime d'un lavage de cerveau", disait ainsi Joycelyn à TMZ. Mais elle vient de changer son fusil d'épaule : elle décrit, sur la plateforme Patreon, sa relation comme étant abusive.

Durant cette prise de parole/confession, on apprend que la jeune femme a rencontré le chanteur lors d'un concert en 2015. Elle a 19 ans, il en a déjà 48 ans. "Robert me regardait toujours d'une manière sexuelle les premières fois que nous nous sommes rencontrés", raconte-t-elle. Il lui promet monts et merveilles, qu'il va faire d'elle une star : "Il me disait exactement : 'Bébé, tu vas devenir la prochaine Aaliyah'." R.Kelly et Aaliyah ont été mariés, il avait 27 ans et elle 15 ans au moment de cette union illégale, en 1994. Elle était devenue une des plus grandes stars de la musique des années 90 avant de mourir en 2001 dans un accident d'avion, au top de sa carrière.

Déjà sous le charme et l'influence de R. Kelly, Joycelyn doit l'appeler "maître" ou "papa". "Les choses ont commencé à empirer. Il élevait la voix si je ne l'appelais pas comme ça. Si Robert m'appelait, je devais répondre 'Oui, papa' ou 'S'il te plaît, papa', il était si autoritaire." Elle n'a pas le droit de se trouver seule, les assistants du chanteur l'accompagnent jusque dans la douche et ils l'attendent sur le seuil de la porte ; ses appels à ses parents sont surveillés, parfois même scriptés.

Joycelyn Savage ayant scellé un partenariat avec Patreon, elle postera quotidiennement des chapitres de son histoire. Des "révélations" pour lesquelles elle "risque sa vie" en choisissant de briser le silence : le chanteur lui a fait signer un accord de confidentialité. Interviewé par Variety, l'avocat de R. Kelly a publié un communiqué de presse. "Jocelyn essaye désormais de se faire de l'argent en exploitant sa longue relation amoureuse avec Robert et c'est regrettable", riposte-t-il.

R. Kelly est actuellement incarcéré à Chicago dans l'attente de son procès, le 18 mai 2020.