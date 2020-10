Rachel Legrain-Trapani : Clashée pour son message sur le couvre-feu, elle réagit

Ce samedi 17 octobre 2020 entre en vigueur un couvre-feu de 21h à 6h pour huit métropoles françaises, afin de ralentir la propagation du Covid-19 ; la France compte à ce jour plus de 800 000 cas officiels et plus de 33 000 morts. Une décision très critiquée par les stars du show business et de la cuisine. En apportant son soutien à tous ceux qui seront touchés par ce couvre-feu, Rachel Legrain-Trapani ne pensait sans doute pas se faire taper sur les doigts...

Dans la story de son compte Instagram, l'ancienne Miss France 2007 a partagé la capture d'écran d'un article relatant la colère des professionnels du spectacle après la décision du président Emmanuel Macron de faire rentrer les gens chez eux à 21h. De quoi mettre dans la panade les restaurateurs et tenanciers de bars, les chanteurs, les comédiens, les humoristes ou même les exploitants de salles de cinéma qui comptent énormément sur les créneaux du soir, notamment le week-end... "Pensée pour toutes les personnes impactées par ce couvre-feu", a commenté Rachel Legrain-Trapani. Un message à première vue pas particulièrement polémique. Et pourtant !

Sur les réseaux sociaux, formidable lien entre les stars et leurs fans, on trouve toujours des gens qui cherchent le clash. L'ancienne reine de beauté de 32 ans en a fait l'amère expérience. "Non, mais toi et ton mec [Valentin Léonard, NDLR] anti-confinement et anti-masques... Faudrait que vous chopiez le virus et que vous soyez intubés sur le ventre en train d'agoniser pour comprendre la gravité du virus. Allez donc faire un tour ensemble au service de réa au lieu de râler tout le temps !!", lui a répondu une abonnée. Piquée au vif et choquée, la maman de deux enfants a répondu : "Bah bravo, j'ai envie de dire ! Bien sûr que je comprends la gravité du virus, mais je vois aussi toutes les personnes qui perdent leur travail, sont en difficulté. Je ne râle pas, j'exprime juste mon soutien. C'est quand même impressionnant, la haine des gens."