Rachel Legrain-Trapani, enceinte, dévoile son baby bump en bikini fluo

Confinée à Saint-Lô avec son chéri Valentin Léonard et son fils Gianni, Rachel Legrain-Trapani a partagé son passe-temps préféré pour occuper ses longues journées : les agréables séances bronzette. Le 11 avril 2020, l'ancienne reine de beauté publiait ainsi une photographie en bikini dans son jardin.

Confortablement installée au soleil, Miss France 2007, actuellement enceinte, offre ainsi l'occasion à tous ses fans de découvrir son mignon (et de plus en plus gros) baby bump. En légende, elle écrit : "Journée bronzette. Avec mon chéri on avait prévu de voyager avant l'arrivée de notre petit bébé... Je ne me doutais pas que ce serait dans le jardin. C'est là qu'on se rend compte que nous avons beau prévoir des choses, on ne contrôle pas toujours tout. Le principal reste la santé et la famille."