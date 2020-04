Rachel Legrain-Trapani enceinte et sexy en lingerie : "La nature est bien faite"

Malgré l'inquiétante épidémie de coronavirus en cours, Rachel Legrain-Trapani est sur un petit nuage. L'ancienne Miss France est enceinte de son deuxième enfant, un petit garçon, qu'elle attend avec son compagnon Valentin Léonard. Et la jolie brune de 31 ans ne manque aucune occasion de partager l'évolution de sa grossesse. Confinée à l'air libre dans sa grande maison, elle ose les bikinis et autres petites tenues révélant ses jolies rondeurs.

Mais ce vendredi 17 avril 2020, c'est depuis son lit qu'elle a pris la pose sur Instagram. Rachel Legrain-Trapani est apparue uniquement vêtue d'une séduisante tenue de lingerie noire. Un cliché très sexy où son baby bump lui vole toutefois la vedette. Et pour cause, celui-ci a bien grossi, ce qui lui a inspiré quelques mots. "Deux coeurs battent en moi. Incroyable comment la nature est bien faite... Chaque jour je mesure la chance de vivre ça une seconde fois (malgré tous les petits maux de grossesse qu'on oublie vite !). Je l'aime déjà ce petit bébé depuis le premier jour où j'ai senti qu'il était là...", écrit-elle en légende. Un message touchant qui a ému ses abonnés. Les qualificatifs "bombe", "magnifique", "radieuse" ou encore "rayonnante" ont d'ailleurs fusé en commentaires.

En plus d'être un cadeau pour Rachel Legrain-Trapani, cette seconde grossesse l'est aussi pour sa famille, dont son fils aîné Gianni (6 ans), impatient de devenir grand frère. Le 7 avril dernier, elle confiait toutefois qu'attendre bébé n'était pas une mince affaire, notamment en raison de son diabète gestationnel. "Ce n'est pas que je n'aime pas être enceinte, mais je fais du diabète gestationnel, donc il faut que je me pique tout le temps. C'est quand même assez contraignant. J'ai dû en faire pour ma première grossesse, mais on ne l'avait pas vu. J'avais 25 ans et je n'avais pas fait autant de tests que maintenant. Mais j'avais pris beaucoup de poids et Gianni est né avec un poids assez conséquent. J'avais pris 30 kilos", déclarait-elle lors d'un live avec Sylvie Tellier. Pas de quoi s'inquiéter pour autant pour celle qui donnera une nouvelle fois la vie dans trois petits mois.