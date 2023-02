Rachel Legrain-Trapani pleine de "rage" : son fils Gianni sous le choc et traumatisé... S'en est trop !

Le 14 février, pour la Saint-Valentin, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont quitté leur domicile à Lille pour se rendre à Paris, où ils ont assisté au match PSG-Bayern au Parc des Princes. Malheureusement, la soirée s'est non seulement soldée par la défaite des parisiens mais aussi par un cambriolage !

En effet, le couple a eu la mauvaise surprise d'apprendre que, durant leur absence, des malfaiteurs s'étaient introduits chez eux pour les dépouiller. "Vous voyez ma tête, ce n'est pas terrible parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Pour vous expliquer, j'étais au match de foot hier, Rachel était à Paris. Mais je suis partie quasiment juste après la mi-temps. On nous a avertis qu'on s'était fait cambrioler à la maison. Ils ont tout retourné. Carrément, ils ont foncé sur les barrières avec une voiture. Un peu comme une voiture bélier. Et chez nous aussi", a rapporté Valentin Léonard, dépité par la situation.

Mon fils de 9 ans, je lui dis quoi ?

De retour chez eux, l'ambiance n'est naturellement plus la même. Rachel Legrain-Trapani constate même avec un sentiment de colère et de tristesse que cette nouvelle mésaventure a un impact important sur son aîné Gianni (fruit de l'ancienne union de notre ex-Miss France avec Aurélien Capoue). "J'ai la rage car mon fils a peur de rester dans sa maison maintenant. Il ne veut plus aller dans sa chambre et sursaute au moindre bruit. Nous, adultes, sommes traumatisés mais mon fils de 9 ans, je lui dis quoi ?", s'interroge-t-elle en story Instagram, soulignant que son plus jeune fils Andrea (2 ans) était heureusement de son côté "épargné" par tous ces événements.

La petite famille a toutefois de quoi se sentir en insécurité puisqu'il s'agit de leur deuxième cambriolage en l'espace d'un mois seulement. La première fois, c'était le 18 janvier dernier. "On s'est fait voler quatre valises, des vélos, dans les valises il y avait des vêtements... Plein de trucs", avaient-ils confié à ce moment-là, précisant que les voleurs avaient été filmés par leurs caméras de surveillance. Mais malgré ce système, le couple souhaite prendre davantage de précautions. "Je pense qu'on va bien réfléchir pour être plus en sécurité. On pourrait décider de fuir. Mais on ne va pas faire ça, on aime la France", a encore expliqué Valentin Léonard.