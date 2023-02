"Ça fait deux fois en un mois" : Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard secoués, ils font appel à la police

Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard ont connu une nouvelle mésaventure, le 14 février 2023. Une épreuve que le charmant brun de 33 ans a raconté ce mercredi à ses abonnés, en story Instagram.

Miss France 2007 et Valentin Léonard ont emménagé à Lille avec leur fils Andrea (2 ans) et Gianni (9 ans, fruit de l'ancienne union de Rachel Legrain-Trapani et Aurélien Capoue). Mais le 14 février 2023, le couple était à Paris. Le jeune homme s'est rendu au Parc des Princes pour assister au match PSG-Bayern. Mais il n'a pu rester jusqu'au bout comme il l'a confié à sa communauté. "Vous voyez ma tête, ce n'est pas terrible parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Pour vous expliquer, j'étais au match de foot hier, Rachel était à Paris. Mais je suis partie quasiment juste après la mi-temps. On nous a avertis qu'on s'était fait cambrioler à la maison. Ils ont tout retourné. Carrément, ils ont foncé sur les barrières avec une voiture. Un peu comme une voiture bélier. Et chez nous aussi", a-t-il confié dans un premier temps.

Valentin Léonard a ensuite précisé que Rachel Legrain-Trapani et lui étaient avec la police pour l'enquête. "Mais c'est grave quand même de se dire qu'on est en France et qu'il se passe ces trucs-là. On s'est quand même fait cambrioler deux fois en un mois. On va prendre des précautions. Je pense qu'on va bien réfléchir pour être plus en sécurité. On pourrait décider de fuir. Mais on ne va pas faire ça, on aime la France. (...) C'est relou de se dire qu'on ne se sent pas forcément en sécurité chez soi. Je me dis que dans notre malheur, on a quand même de la chance. Le matériel je m'en fous, je relativise, mais je me dis qu'il y a des gens qui se font cambrioler quand ils sont là et parfois avec violence. Je pense que pour s'en remettre, ce n'est pas évident", a-t-il conclu. Il a ensuite partagé une photo de la porte de son garage, complètement défoncée.

Un autre cambriolage il y a peu

Le 18 janvier dernier, Valentin Léonard annonçait la même mauvaise nouvelle, à savoir qu'ils avaient été cambriolés. Rachel Legrain-Trapani et lui s'en étaient rendus compte lorsque, pour un séjour à Paris, ils ont dû se rendre dans le cabanon de leur jardin pour prendre les valises. "On s'est fait voler quatre valises, des vélos, dans les valises il y avait des vêtements... Plein de trucs. La problématique pour les voleurs, c'est qu'on a des caméras chez nous. C'est dommage, ce n'est pas très intelligent. Donc là on va aller déclarer tout ça au commissariat. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. C'est triste de se dire qu'on ne peut pas être tranquillement chez nous et que des gens rentrent chez nous et volent des trucs", expliquait-il. Malgré tout, cela n'a malheureusement pas empêché d'autres individus de passer à l'acte.