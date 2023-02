Diaporama : Rachel Legrain-Trapani pleine de "rage" : son fils Gianni sous le choc et traumatisé... S'en est trop !

13 / 13

Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) et son compagnon Valentin Léonard - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. La fondatrice espagnole Maria Bravo réunit à Paris pour célébrer la 10ème édition anniversaire du Global Gift Gala : Eva Longoria, Gims, Amaury Nolasco et le philantropreneur Tural Mammadov La soirée de Gala se tient au légendaire Four Seasons Hotel George V le 30 octobre 2021 María Bravo, fondatrice et présidente du Global Gift Gala, continue sa quête de records à la recherche d’un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire et dans lequel, les hauts profils de la société aident inconditionnellement les plus vulnérables. Pour cette dixième édition du Global Gift Gala, une marraine d’exception, l’actrice, réalisatrice et activiste nord-américaine internationalement reconnue, Eva Longoria. Un parrain engagé, Gims, ambassadeur de la nouvelle marque de café haut de gamme Lingui Yo, associée au Gala pour cet anniversaire, valorisant les valeurs communes entre la marque et le Global Gift Gala : respect de l’environnement et engagement fort sur le plan humanitaire en Afrique notamment. C’est comme ambassadeur de Lingui Yo et parrain de Global Gift Gala que Gims souhaite entre autres « financer l’éducation des jeunes en Afrique et l’accès à l’eau potable. Valoriser la production et le savoir-faire local ainsi que toutes les filières d’excellences africaines » dixit Gims. D’autres visages les plus connus de la scène internationale de la solidarité sont également présents : Chenoa, Amy Jackson, Amaury Nolasco, Gary Dourdan et le philantropreneur Tural Mammadov. La chanteuse Chenoa se verra également remettre l’Award du Global Gift Women Empowerment. À propos du Global Gift Gala : C’est l’événement philanthropique international et annuel qui propose une vente aux enchères en direct avec des expériences uniques que « l’argent ne peut pas acheter » ainsi que la présence de personnalités nationales et internationales, avec des performances en direct des artistes les plus admirés. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage Photocall of the 10th edition of the "Global Gift Gala 2021" at the Four Seasons Hotel George V in Paris on October 30, 2021. The Spanish founder Maria Bravo gathers in Paris to celebrate the 10th anniversary edition of the Global Gift Gala: Eva Longoria, Gims, Amaury Nolasco and the philantropreneur Tural Mammadov The Gala Night will be held at the legendary Four Seasons Hotel George V on October 30, 2021 María Bravo, founder and president of the Global Gift Gala, continues her quest for records in search of a fairer, more equitable world, more united and in which the high profiles of society unconditionally help the most vulnerable. For this tenth edition of the Global Gift Gala, an exceptional godmother, the internationally recognized North American actress, director and activist, Eva Longoria. A committed sponsor, Gims, ambassador of the new premium coffee brand Lingui Yo, associated with the Gala for this anniversary, promoting the common values & 8203;& 8203;between the brand and the Global Gift Gala: respect for the environment and strong commitment in terms of humanitarian aid in Africa in particular. It is as ambassador of Lingui Yo and sponsor of Global Gift Gala that Gims wishes, among other things, to "finance the education of young people in Africa and access to drinking water. Promote local production and know-how as well as all sectors of African excellence, "says Gims. Other well-known faces on the international solidarity scene are also present: Chenoa, Amy Jackson, Amaury Nolasco, Gary Dourdan and philanthropist Tural Mammadov. Singer Chenoa will also receive the Global Gift Women Empowerment Award. About the Global Gift Gala: This is the international and annual philanthropic event that offers a live auction with unique experiences that “money cannot buy” as well as the presence of national and international personalities, with live performances from the most admired artists. © BestImage