Rachel Legrain-Trapani pose avec sa maman : "La ressemblance est frappante"

Sa communauté n'a pas tardé à répondre à sa question. "Copie avec notre belle Silvana. Mère et fille deux bombes", a écrit l'actrice Rachel Mouyal (qui est enceinte de son premier enfant). Un avis partagé par de nombreux internautes. "Très belle photo et oui Rachel la ressemblance avec votre jolie maman est frappante", "Vous êtes trop beaux. Tu ressembles beaucoup à ta maman", "Qui est qui ? Haha trop belle photo ", "Copie conforme", a-t-on notamment pu lire.

Si Rachel Legrain-Trapani est actuellement en vacances en train de se la couler douce, les téléspectateurs de M6 la verront en action ce soir. Avec Valentin Léonard, elle fait partie des demi-finalistes de Pékin Express 2022. Ce soir, le duo affronte Inès Reg et sa soeur Anaïs, ainsi que Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine. Une place en finale est en jeu, on imagine donc que la tension sera à son comble. De quoi provoquer de nouvelle dispute entre l'ancienne reine de beauté et son cher et tendre ? Depuis le début de l'aventure, le charmant brun est accusé d'être imbuvable. "Il faut remettre les choses en perspective. Les critiques viennent de Twitter, un endroit où l'on n'écrit globalement pas des choses très sympathiques. Et dans Pékin Express, nous sommes l'unique couple, donc les seuls à se disputer pour un oui ou pour un non. (...) On dort peu et pas bien, on ne mange pas beaucoup et on ne sait jamais ce qui va nous arriver le lendemain", avait notamment confié Rachel Legrain-Trapani à Télé Star quand elle a été interrogée sur le sujet récemment.