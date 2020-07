Rachel Legrain-Trapani, son corps après l'accouchement: elle assume en photo

Séances de sport intensives, liposuccions, régimes stricts... de nombreuses mamans stars sont prêtes à tous les sacrifices pour retrouver leur ligne d'avant la grossesse en un temps record. Certaines font parfois mine que leur ventre plat est réapparu quelques jours après l'accouchement, sans effort. Ce qui n'arrive qu'à de rarissimes petites chanceuses. Heureusement, Rachel Legrain Trapani a décidé de remettre un peu les pendules à l'heure, merci à elle.

La belle Miss France 2007 a donné naissance le 7 juillet 2020 à son deuxième enfant, Andrea, né de sa relation avec l'influenceur Valentin Léonard (elle était déjà maman d'un petit Gianni de 5 ans, né de ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue). Huit jours plus tard, le 15 juillet 2020, elle a dévoilé en story Instagram à quoi ressemblait son corps. Bien qu'elle n'ait pas pris tellement de poids, son ventre est toujours un peu rond, et comme elle l'a fait savoir, elle le vit très bien. Alors qu'elle prend la pose après sa douche, comme en témoignent ses cheveux mouillés dépassant d'une serviette nouée sur sa tête, la maman de 31 ans apparaît en culotte et en débardeur relevé sous la poitrine et se prend en photo pour passer un message qui n'est pas anodin de nos jours. "J+8. Et non il n'y a pas un deuxième bébé et non je n'ai pas retrouvé mon corps d'avant-grossesse... il faut du temps et les femmes qui ont un ventre plat après avoir accouché, c'est très rare, donc pas de panique... notre corps se remettra et prendra le temps qu'il faudra", a-t-elle écrit en légende de la photo.

Quelques minutes plus tôt, alors qu'elle se dévoilait en robe ample, elle avait écrit un autre message qui allait dans déjà ce sens : "J'avais acheté ce genre de robe enceinte, car je savais que je m'en servirais après ! Eh oui, le corps va mettre du temps à se remettre et c'est normal."

Rachel Legrain Trapani souhaite donc prendre son temps, traiter son corps avec douceur et elle a bien raison. De toute façon, c'est à Andrea qu'elle pense, pas à elle. "Il faudrait que je le pose, prendre mon petit-déjeuner et une douche, mais il l'air tellement bien là [son fils est endormi sur elle, NDLR]. C'est ça être maman, le bien-être de nos enfants d'abord", a-t-elle indiqué, là encore avec justesse.