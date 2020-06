Télé-réalité et grossesses: Chirurgie, sport, régime, prêtes à tout pour mincir

Nabilla, Jesta Hillman, Jessica Thivenin, Martika, Carla Moreau... Elles sont nombreuses à avoir découvert les joies de la maternité entre 2019 et 2020. Si l'arrivée de leur premier enfant les comble de bonheur, reste que voir leur corps transformé s'est révélé une dure épreuve. Alors, c'est avec détermination qu'elles ont partagé au fil des mois leurs efforts pour retrouver la ligne. Entre celles qui ont opté pour un travail de longue haleine et celles qui ont choisi la voie facile, à savoir la chirurgie esthétique, focus sur les dessous des pertes de poids des candidates de télé-réalité.

Sport et régime

Jessica Thivenin, la courageuse



Jessica Thivenin a connu des débuts très difficiles avec son fils Maylone, né en octobre 2019. Dès la naissance, le petit garçon a souffert de plusieurs pépins de santé, allant jusqu'à frôler la mort à cause de violents étouffements. Constamment happée par le bien-être de son bébé, l'ancienne candidate des Marseillais n'avait alors que très peu de place dans sa vie pour prendre soin d'elle. Heureusement, depuis plusieurs mois, Maylone se porte à merveille, de quoi donner un peu de répit à ses parents. Aujourd'hui plus apaisée, Jessica a alors pu entreprendre de perdre du poids.

Et autant dire qu'elle n'a pas fait les choses à moitié, elle qui avait pris plus de 12 kilos pendant sa grossesse. Sur Snapchat, elle expliquait : "Je fais du sport une heure par jour quatre fois par semaine, je mange bien du lundi au samedi. Le dimanche, c'est mon jour off cheat day, je mange ce que je veux. Pour les mauvaises langues, je n'ai pas fait de liposuccion." Tout est donc une question de volonté et de rigueur pour l'épouse de Thibault Garcia qui a même réussi à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. "Je ne bois plus une goutte de soda, alors que le coca, j'adore ça, mais j'ai complètement arrêté."

Jesta Hillmann, la championne

Jesta Hillmann est certainement l'une des personnalités du petit écran à avoir pris le plus de poids lors de sa grossesse. En attendant son fils Juliann avec son mari Benoît, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta a accueilli les bras ouverts pas moins de 28 kilos. Ce n'est que pendant le confinement qu'elle s'est motivée à pratiquer des activités physiques pour l'aider à s'en délester. Ses efforts auront payé, car Jesta s'est beaucoup amincie et elle est bien mieux dans sa peau.

"J'ai reçu pas mal de messages me disant que j'avais maigri, donc déjà merci beaucoup, je suis contente. Ça va faire deux mois que j'ai commencé le programme sportif du top body challenge. C'est un programme sportif très complet à faire à la maison. Au début, je ne pensais pas que j'allais rester motivée, que j'allais tenir... Alors, oui il y a le confinement qui fait que, forcément, je m'y tiens peut-être davantage, mais je peux vous dire que je vais continuer. Ça m'a fait énormément de bien, je me suis tonifiée, raffermie, remusclée...", reconnaissait-elle non sans fierté sur Instagram, dévoilant au passage des avant-après bluffants.

Et de faire le bilan du chemin parcouru : "Prendre 28 kilos pour une grossesse n'est pas anodin et je savais qu'il y aurait forcément beaucoup de travail post-accouchement... Je me sentais mal dans ce corps qui ne me ressemblait pas. Je ne vous cache pas que j'ai eu des phases de motivation, puis de démotivation aussi, comme tout le monde, mais j'ai réappris à faire du sport et à bien manger. Je me sens vraiment mieux dans ce corps qui a porté la vie, je m'aime à nouveau et c'est le plus important, de se sentir bien, peu importe son poids !"

Cindy (Koh-Lanta), la reine du bal

Cindy ne s'est jamais trop souciée de sa prise de poids lors de sa grossesse. Mais, la maman d'Alba, en plus de célébrer la naissance de sa fille, avait un autre événement important dans la foulée, celui de son mariage. C'est dans l'optique d'être la plus belle le grand jour que l'ancienne finaliste de Koh-Lanta a tout fait pour perdre quelques kilos. "Je pèse actuellement 67 kg. Objectif : descendre en dessous des 60 kg avant le mariage. Un mois pour y arriver, j'y crois !", confiait-elle sur ses réseaux.

Ainsi, elle avouait avoir entamé un régime au début du mois de janvier dernier. Une résolution qui n'était pas une mince affaire pour cette maman gourmande. "Il faut savoir que je mange très mal habituellement. Je suis addict aux pâtes et au chocolat... J'en mange tous les jours", reconnaissait-elle avant de révéler sa routine pour retrouver sa ligne. "Donc pendant mes périodes régime, je mange beaucoup de légumes (haricots verts surtout) et j'arrête le chocolat, je bois du lait végétal, beaucoup d'eau, je consomme des fruits au goûter... Et puis très important, une activité physique ! Je fais beaucoup de sport et des massages palper-rouler tous les soirs." Résultat, le jour de son mariage, Cindy était la plus belle pour aller danser.

Nabilla, la déterminée



Nabilla a donné naissance à son petit Milann le 11 octobre 2019. Un mois avant son accouchement, elle révélait même avoir pris "à peu près 16 kilos". Avant d'accoucher, la star de 27 ans pointait à 71,8 kilos. À l'issue d'un accouchement par césarienne, Nabilla Benattia a découvert les joies de la maternité. Mais pas le temps de se reposer ! Entre deux fêtes organisées pour son fils et un déménagement express à Dubaï, la belle s'est reprise en main. En quinze jours, elle a réussi à perdre 7,3 kilos et pesait donc 64,5 kilos.

Le 26 novembre 2019, pile un mois plus tard et toujours sur Snapchat, la jeune maman avait atteint les 60,3 kilos, soit encore 4 kilos de moins. Il faut dire qu'elle a repris le sport depuis son installation à l'étranger. Sur Snapchat, elle a notamment publié des vidéos d'elle faisant du vélo en salle. "Je n'avais pas fait de sport depuis mon accouchement. (...) Heureusement que j'ai une bonne morphologie, sinon je pense que vous ne me suivriez même pas. Peut-être pour ce que je suis, mais pas pour mon physique", redoutait-elle sur Snapchat.

La chirurgie esthétique, remède miracle

Carla Moreau, la paresseuse

Pour Carla Moreau, le sport n'est pas franchement sa tasse de thé. La maman de Ruby a préféré opter pour un procédé rapide et efficace : la chirurgie esthétique. Après avoir longtemps tenté de garder le secret, elle a finalement confirmé avoir eu recours à une liposuccion. "Vous avez été nombreux à me demander si j'avais fait une liposuccion... Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j'ai vu beaucoup de questionnements à ce sujet, oui, j'ai eu recours à une liposuccion."

Et de se justifier : "Je ne l'ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j'ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J'étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c'est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas... Et c'est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n'ai pas le mental pour faire du sport intense." Une fois l'opération terminée et débarrassée de sa gaine, c'est avec fierté que Carla Moreau a pu dévoiler son nouveau corps aminci en paradant en bikini. "J'étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m'aimais pas, c'était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps."

Les petites chanceuses

Charlène (Secret Story), une morphologie de rêve

Il y en a d'autres pour qui la nature fait très bien le travail toute seule. C'est notamment le cas de Charlène. L'ancienne candidate de Secret Story, très fine de nature, a réussi à retrouver la ligne quelques jours seulement après la naissance de son fils Thyam ! "10 jours post-partum ! Il me reste 4,5 kg à perdre par rapport à mon poids d'avant-grossesse", déclarait-elle sur Instagram.

"Je n'ai rien fait de spécial, à part bien manger, j'ai directement repris une bonne alimentation. J'avais pris 13 kilos pendant ma grossesse, et là, il m'en reste 4,5 à perdre. C'est vrai que je n'ai pas le gros appétit à me jeter sur des trucs gras ou à manger des choses que je ne pouvais pas manger avant... Et donc le corps est hyper bien fait, ça se remet tout seul, tous les jours je dégonfle. Je suis plutôt contente !"

Martika, ni vu ni connu

Martika n'a pas eu à se plaindre non plus. Une fois l'arrivée de sa fille Mia dans sa vie, la belle brune a eu la chance de perdre rapidement ses kilos de grossesse comme elle l'expliquait au micro de Purepeople.com. "En tout, j'ai pris 14 kilos, mais aujourd'hui j'ai pratiquement tout perdu ! Il doit me rester environ 1 kilo et demi à perdre, je suis presque revenue à mon poids de forme, donc ça a été plutôt rapide." Sur Instagram, une fois son ventre plat retrouvé, le bikini était là aussi rapidement de sortie pour son plus grand bonheur !

Barbara Lune (Les Anges), la force tranquille

Barbara a vécu une grossesse compliquée, notamment en raison de la maladie qu'elle a contractée, le cytomégalovirus. "J'ai contracté le CMV, c'est un sale virus. On peut aussi bien en être affecté que pas du tout, donc on avançait un peu à l'aveugle et on n'était pas certain de pouvoir garder Esteban jusqu'au bout. On y croyait sans y croire, sans vouloir se faire trop d'illusions non plus. C'était assez difficile", confiait-elle auprès de Sam Zirah.

Comblée par l'arrivée de son fils Esteban, Barbara n'a que peu de temps à consacrer à sa silhouette. Mais pas de quoi l'inquiéter pour autant, elle qui apparaît déjà naturellement amincie sur ses dernières photos Instagram. Elle indique tout de même vouloir se remettre au sport prochainement et, nul doute qu'en une poignée de séances, la jeune maman sera de nouveau au top de sa forme !